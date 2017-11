El juez decano propondrá la creación de dos nuevos juzgados de lo Social en Córdoba

El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, califica como "lógicas" las protestas de la Junta de Personal de Justicia en contra de la reconversión del Juzgado de Menores número 2 de Córdoba en Juzgado de lo Penal número 6, así como "la incertidumbre" de los integrantes del juzgado que se reconvierte, al tiempo que apoya la especialización del nuevo juzgado para la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

En una entrevista con Europa Press, el magistrado comenta que "si se analizan las razones dadas por el juez del Juzgado de Menores número 1, que a la vez lleva el de Menores número 2, parecen 'a priori' fundadas", dado que "es una jurisdicción que funciona" y donde "en la estadística no se recogen todos los actos y actividades que se realizan".

Por tanto, al reconvertirlo, "se va a concentrar todo en un Juzgado de Menores que va a estar saturado por encima de los módulos", en alusión a las palabras del citado juez, por lo que "con esos argumentos es lógica la protesta", señala Pareja.

No obstante, subraya que en Córdoba todos los juzgados están "desbordados" y "por encima de los módulos", de modo que "el problema radica en que tanto la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han entendido que para dos juzgados no hay trabajo porque no supera ninguno de los dos los módulos y era necesario e imprescindible que se crease un Juzgado de lo Penal exclusivo para conocer en materia de violencia de género".

En este sentido, indica que partiendo de ello se puede decir que "el CGPJ debiera haber creado un juzgado nuevo en materia de lo Penal para violencia de género y haber mantenido los dos juzgados de Menores", si bien "el órgano de gobierno ha entendido que no, que hay que racionalizar los medios humanos y materiales y que un solo Juzgado de Menores soporta suficiente carga de trabajo, aunque esté por encima de módulos para poder salir adelante".

Asimismo, agrega, "se transforma el Juzgado de Menores número en Penal para dar una atención mejor y más cercana a las mujeres víctimas de violencia de género, no solo ya en juzgado que instruya la causa, sino en el que enjuicia".

En definitiva, el juez decano cree que al sopesar son "lógicas las protestas" en contra de la reconversión, pero "también es lógico dar una atención más directa y especializada a las mujeres víctimas de violencia de género", mantiene el magistrado.

"CASI HASTA AHOGARSE"

En cuanto a la situación de los juzgados de lo Social y las quejas de sus jueces por el trabajo al que hacen frente, Miguel Ángel Pareja manifiesta que "se ha atravesado una época muy mala de crisis, en la que todos nos hemos apretado, y sobre todo, casi hasta ahogarse, los jueces de lo Social", algo que "hay que reconocer", subraya.

Al respecto, explica que se ha puesto un juez de adscripción territorial (JAT), pero "el problema es que ese juez estando de refuerzo en lo Social una semana en cada juzgado para celebrar juicios, por tanto cada juzgado con el doble juicios, de repente se ha puesto enfermo un juez y el refuerzo tiene que abandonar y sustituirle, con lo que se quedan sin refuerzo", detalla.

De este modo, asegura que entiende "perfectamente las reivindicaciones de los jueces de lo Social", de hecho informa de que ha dado traslado de las mismas a la sala de gobierno del TSJA para "ver si se puede paliar de alguna manera esta situación", de forma que en la memoria anual del TSJA va a proponer que se creen "al menos inexcusable y rápidamente dos juzgados de lo Social más en Córdoba".

Así, el juez decano sostiene que "las quejas son fundadas" y ante ello les pide que "no se derrumben y hagan lo que puedan", que va a "intentar por todos los medios posibles que cuanto antes se creen los juzgados y mientras tanto, al menos, no les falte el refuerzo para paliar la situación".