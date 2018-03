«Hubo una vez un tsunami que sacó todas las estrellas de mar y éstas morían en la arena. Una niña pequeña empezó a llevarlas al mar de una en una. Un adulto la vio y le dijo: ‘¿Pero no ves que hay millones de estrella de mar en la arena?’. Y la niña contestó: ‘Sí, pero esta ya no se muere, y esta ya no se muere...’». Este cuentecito, contado ayer por el obispo auxiliar de Bangassou, Jesús Ruiz Molina, en el inicio de la comida benéfica celebrada en el Círculo de la Amistad, es un buen ejemplo del trabajo que realiza la Fundación Bangassou en la República Centroafricana, un país sumido en la guerra desde hace cinco años y que ha sido abandonado por las oenegés por su peligrosidad.

Pero esta fundación sigue allí. Juan José Aguirre, obispo de Bangassou y presidente de la fundación, mostraba ayer su agradecimiento a los cordobeses. «Es impresionante cómo sigue reaccionando Córdoba ante una causa justa», señalaba, y reconocía el peligro constante en el que viven, «pero no podemos dejar solos a los pobres, a huérfanos, a enfermos terminales, a viejecitos con demencia». Aguirre recordaba un refrán africano: «Cuando dos elefantes pelean, la que sufre es la hierba, y yo trabajo con la hierba, con los más desfavorecidos, no podemos abandonarles».

El obispo de Bangassou destacaba también que «hay guerras olvidadas, de las que no se habla, como la de Yemen, Centroáfrica... los elefantes se siguen peleando por las riquezas de África, son auténticos depredadores», al tiempo que alertó de la expansión del grupo yihadista ISIS «por el corazón de África, están bien armados y son un peligro para la humanidad», afirmó Aguirre.

A la comida benéfica asistieron autoridades políticas como el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado; autoridades académicas, diputados, senadores, parlamentarios andaluces y concejales de distintas formaciones políticas. Uno de los asistentes fue el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien destacó la «esfuerza y la entrega» de la Fundación Bangassou, «un grupo de personas vinculadas a la iglesia con un objetivo noble», y resaltó que Córdoba «demuestra siempre una enorme generosidad con los más desfavorecidos». El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, afirmó que esta fundación es «un gran ejemplo para todos».

Fueron muchos los miembros del PP presentes ayer en esta cita, desde su presidente provincial, Adolfo Molina, a parlamentarios, senadores y concejales. También hubo representación municipal de Ciudadanos y, por parte del gobierno local, asistió el delegado de Educación e Infancia, Andrés Pino (PSOE), que resaltó que «la labor de la fundación es fundamental en un sitio tan conflictivo», y se felicitó por que Córdoba volviera ayer a mostrar su solidaridad con la labor de Aguirre».