CTA y CCOO denuncian la falta de bomberos en el parque del Granadal

El conflicto por la falta de personal en la plantilla de bomberos no se ha zanjado tras el anuncio de la alcaldesa de la contratación de cuatro bomberos-conductores por comisión de servicios, horas extras y la culminación en julio de la convocatoria de 21 plazas. Los sindicatos CTA y CCOO denunciaron ayer la carencia grave de efectivos en el parque del Granadal, incumpliendo «la dotación mínima de personal», al haber un solo conductor cuando debería haber al menos dos.

Los dos sindicatos alertaron de que la falta de un conductor podría provocar que, por ejemplo, si se produjese un incendio en una vivienda en una planta alta, no se podría asistir con la dotación de personal y medios que obliga el protocolo, que es de un camión bomba y una escala, dado que al contar con un solo conductor la escala no podría salir.

Para CTA, «de nada ha servido el acuerdo al que dicen que llegaron el jueves la alcaldesa con Emilio Aumente y David Luque», mientras que CCOO consideró «vergonzoso, alarmante y muy preocupante» esta carencia de personal, sobre todo de cara al verano.

Los sindicatos consideran, además, que a esta situación se ha llegado por la falta de previsión de quien dirige las políticas de personal en el Ayuntamiento (algo que puede agravarse con las 18 jubilaciones previstas en bomberos este año), y lamentan que esto ocurra a pesar de que en el presupuesto del 2017 se dejaron sin gastar 14,9 millones de euros en esta delegación. Este periódico trató ayer de recabar sin éxito una respuesta tanto del concejal de Recursos Humanos, David Luque, como del teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente. Ambos ediles socialistas declinaron responder a los sindicatos.

CRÍTICAS DEL PP / El portavoz del PP, José María Bellido, afirmó, por su parte, que el gobierno local está «absolutamente reventado» y sus socios, PSOE e IU, en clave electoral. Para el PP, el amago de dimisión de Aumente no es un episodio aislado y constata que el mandato está finiquitado. El PP acusó a la alcaldesa de falta de liderazgo y de haber tratado de despachar la crisis con el anuncio de una convocatoria de oposiciones a bomberos que ya estaba en marcha, y echándole la culpa al Gobierno central. Para Bellido, es contradictorio que PSOE e IU concurrieran a las municipales del 2015 queriendo «salvar los servicios públicos» y ahora no hacerlo «porque no quieren o porque no son capaces».