La capitalización de deuda en Rabanales 21 tendrá que esperar. La medida, incluida en la actualización del plan de viabilidad realizada, no llegó a abordarse ayer en la junta general de accionistas convocada para aprobar las cuentas del 2017 (que ya habían recibido el visto bueno en un consejo de administración), que no llegó a celebrarse. Aunque acudieron gran parte de los socios del parque tecnológico, que estuvieron reunidos hora y media, la junta no pudo celebrarse al faltar los representantes de la Agencia Idea (Junta) -por motivos médicos- y Cajasur. La idea era que con la presencia de todos los socios se constituyeran como junta universal para abordar otros asuntos, entre ellos el plan de viabilidad actualizado.

La última junta fue en enero y acordó llevar en junio una propuesta para convertir en capital la deuda. La semana pasada el consejo ya acordó exigir a Junta y UCO la capitalización de los préstamos participativos que no puedan pagarse.