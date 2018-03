Camareras de piso del Grupo Hotusa se manifiestan contra la "precariedad laboral"

Delegados del sindicato CCOO y camareras de piso del Grupo Hotusa se han manifestado este viernes en la capital cordobesa "contra la precariedad laboral que soportan" estas trabajadoras y para exigir que se regule su situación, "tal y como requirió la Inspección de Trabajo", a la que el sindicato exige "que actúe con contundencia ante los abusos de la empresa subcontratada para prestar el servicio".

Según ha informado el sindicato, la responsable de Hostelería de CCOO-Córdoba, Eva Sánchez, ha señalado durante la marcha que "si queremos un turismo de calidad hay que darlo con un servicio de calidad y con un empleo de calidad y no con la explotación". CCOO ha impugnado casi medio centenar de convenios de empresa y "la mayoría están ganados, pero las empresas los siguen aplicando" y por eso ha reclamado a la Inspección de Trabajo que "colabore" y "obligue a las empresas a cumplir la legalidad".

Desde CCOO se ha recordado que "el Grupo Hotusa externalizó a las camareras de piso en 2015 a la empresa Externa Team" y, "desde el primer momento", el sindicato advirtió sobre "la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras, que de regirse por el convenio provincial de Hostelería pasaron a hacerlo por el de empresa, de forma que perdieron más de la mitad de su salario. De hecho, en la actualidad las trabajadoras cobran unos 600 euros por una jornada de 6 horas, cuando por el convenio de hostelería deberían cobrar más de 1.000 euros".

Según el relato de CCOO, cuando la Inspección de Trabajo requirió a la empresa la conversión en indefinidos de 217 contratos, unos 70 de ellos en Córdoba, ésta se declaró en concurso de acreedores, de forma que Hotusa contrató a Grupo Constant para prestar el servicio.

Sin embargo, Grupo Constant "no asume el mandato de la Inspección de Trabajo y no solo no ha modificado los contratos como se requería sino que ha obligado a las trabajadoras a aceptar despidos para volverlas a contratar por periodos de un mes".

Según señalado desde la sindicalista, "la precariedad laboral no solo se da en los hoteles de Hotusa, sino que los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas están optando por externalizar el servicio, con el único objeto de ahorrar más del 40 por ciento en costes salariales".

Además, según ha afirmado Sánchez, "en el sector predomina la contratación a tiempo parcial, se enmascara la prolongación de jornada con objetivos que superan con mucho la carga de trabajo que deberían asumir para una jornada de seis horas y se aplican convenios de empresa cuyas condiciones son peores que la del convenio de hostelería, que se debería aplicar".