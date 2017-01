El Ayuntamiento asegura que su objetivo es compatibilizar los veladores con las zonas BIC

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, ha asegurado esta mañana que el objetivo que persigue este Ayuntamiento no es otro que “compatibilizar los veladores con las zonas declaradas Bien de Interés Cultural, que en el caso de Córdoba son, afortunadamente para nuestra ciudad, bastantes”, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Para ello, añade García, desde la Mesa de Veladores lo que se propondrá, de partida, para los veladores ubicados en esas zonas BIC, dentro de las líneas de actuación para el 2017, será "no eliminarlos pero sí establecer una mejor localización de los mismos y también una densidad más lógica”. “Queremos compatibilizar los veladores con el uso peatonal de nuestro casco histórico y con los valores culturales y turísticos de estas zonas, que repercuten de forma muy positiva en Córdoba, sus habitantes y su economía”.

Zona Libre de veladores

No obstante, continúa el presidente de la Gerencia, "desde la Gerencia de Urbanismo y desde la Mesa de Veladores sí insistimos en analizar algunas zonas de la ciudad y declararlas zona libre de veladores".

El primer teniente de alcalde ha aprovechado de nuevo la ocasión para solicitar al sector del comercio y de la hostelería, representado en este caso por Hostecor, Córdoba Apetece y Comercio Córdoba, su reincorporación a próxima reunión de la Mesa de Veladores, que tendrá lugar en aproximadamente 15 días.

“Sería importante que volviéramos a sentarnos en una misma mesa y trabajásemos de forma conjunta Ayuntamiento, representantes vecinales y representantes del sector de la hostelería y del comercio en la ordenación de los veladores en Córdoba”. No obstante, “si los representantes del sector deciden no incorporarse de nuevo a la Mesa, algo que espero no sea así, desde el Ayuntamiento y con la participación del movimiento ciudadano seguiremos aplicando la hoja de ruta que aprobamos todos en 2016”, concluye García en la nota difundida por el Ayuntamiento.