El aparcamiento del solar de Miraflores del C3A podrá usarse a partir de viernes

Una de las reivindicaciones de los vecinos de la asociación La Medina se hará realidad el viernes, día en el que dispondrán de una nueva zona para aparcar. El Ayuntamiento ha iniciado hoy los trabajos de acondicionamiento de parte del solar ubicado entre el Parque de Miraflores y el C3A. Según ha explicado el responsable de Movilidad, Andrés Pino, los trabajos se prolongarán a lo largo de la jornada de hoy y de mañana, por lo que su idea es que el estacionamiento pueda ser utilizado el viernes, día en el que empieza la feria.

En total, el Ayuntamiento va a habilitar 2.700 metros cuadrados, en los que podrán estacionar unos 125 vehículos. Eso sí, ese espacio estará reservado solo a residentes, es decir, que los que no sean vecinos de las áreas de circulación restringida 2 (Amador de los Ríos-Cruz del Rastro) o del entorno especial de Diario Córdoba, o no vivan en Miraflores, no podrán utilizarlo, ya que está destinado solo a ellos. El acceso se controlará a través de la tarjeta de zona Acire y el Ayuntamiento estudia habilitar otra para los residentes en Miraflores. La entrada y salida de este aparcamiento será por José Luis Villegas.

Los trabajos que se llevan a cabo en el solar consisten en desbrozar, allanar, compactar y echar una capa de zahorra.