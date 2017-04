La alcaldesa dice que "no hay marcha atrás" con la nueva carrera oficial de la Semana Santa

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha defendido hoy, ante las críticas que IU, su socio de gobierno, ha venido realizando sobre la privatización del espacio público por el que ha transcurrido la carrera oficial en Córdoba, "la respuesta adecuada" que desde el gobierno municipal se ha prestado para que la Semana Santa se desarrollase en las "mejores condiciones". Cabe recordar que este año la carrera oficial se trasladó al entorno de la Mezquita Catedral a propuesta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Preguntada sobre si podría pensarse en una marcha atrás y no continuar en este nuevo emplazamiento la carrera oficial, Ambrosio indicó que "las condiciones en las que se ha celebrado la Semana Santa del 2017 no tienen por qué no ser mejorables para que la edición de 2018 sean mucho mejor. No ha habido ningún elemento que nos diga que tenemos que volver al trazado anterior".

"El balance que debo de realizar no es un balance completo porque la respuesta que se ha dado durante estos días a un reto y a un cambio muy importante, el traslado de la carrera oficial, se ha hecho en condiciones adecuadas. Desde cada dependencia del ayuntamiento se ha dado una respuesta adecuada. El compromiso que adquirí es que después de la Semana Santa se haría un balance, un balance que no es solo del Ayuntamiento, sino de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, vecinos, hostelería y comercio. Para que el balance sea completo debe componerse de la opinión de todos los que tengan una responsabilidad que debamos tener en cuenta. Para empezar a trabajar en la Semana Santa del 2018, debemos incorporar elementos que hayan funcionado y mejorar los que no lo hayan hecho", añadió la alcaldesa de Córdoba.

"Creo que los balances hay que hacerlos completos, ni siquiera en mi condición de alcaldesa puedo hacer un balance solo por parte del gobierno, ya que el mismo debe incorporar las propuestas de todos los protagonistas. En ese proceso hacia la Semana Santa del 2018 todas las opiniones serán bienvenidas. Todos los procesos creo que se complementan de las opiniones de distintas partes, pero hay cuestiones como la seguridad que no pueden pasar por un proceso participativo. Sí se pueden mejorar otras cuestiones como la accesibilidad o la movilidad para que tengamos algo más que intenciones para evaluar esta primera edición", manifestó Isabel Ambrosio.

"Tenemos que hacer primero un balance, que como gobierno no se ha hecho todavía porque no ha dado tiempo, donde se incorporarán las opiniones de las áreas que han intervenido (seguridad, movilidad, infraestructuras y con otras áreas). A partir del balance del gobierno municipal incorporaremos el de la Agrupación de Hermandades y Cofradías como también el de los vecinos, hosteleros y comerciantes, a través de sus órganos de representación. Me quedo con que ha habido una respuesta adecuada por parte del gobierno municipal cuando hablamos de darle una atención y el lugar que se merece para una cita tan importante como la Semana Santa, con un cambio importante en su trazado en la carrera oficial y con un reto que asumimos como gobierno municipal, de no solo dar respuesta a la propuesta de nueva carrera oficial sino también con un plan de seguridad y tráfico, de accesibilidad y movilidad", resaltó Ambrosio.

Sobre las críticas de IU, la alcaldesa precisó que "todo el gobierno tiene que ver con la Semana Santa y todas las áreas se han incorporado a este reto de hacerlo en las condiciones de seguridad y de accesibilidad. El balance no se ha hecho aún en condición de gobierno". En referencia a IU, Ambrosio apostilló que "el balance lo habrá hecho como grupo político y cuando escuche esas propuestas de cara a futuro, me imagino que no se habrá quedado solo en la crítica, sino que habrá lanzado propuestas de futuro".