La Agencia Tributaria reclama a Comercio Córdoba 200.000 euros

La Agencia Tributaria reclama a la Federación de Comercio de Córdoba una deuda de 202.827 euros, que son fruto de un impago de impuestos (192.251,67) y los intereses de demora (10.575,40). Según las fuentes consultadas por este periódico, Hacienda ha agotado ya todos los procedimientos de aviso a la entidad presidida por Rafael Bados para intentar cobrar la deuda, pero no ha tenido éxito. De ese modo, continúan informando las mismas fuentes, Hacienda se está dirigiendo a los acreedores de Comercio Córdoba para en lugar de pagar su deuda a la federación de comercio se lo abone a Hacienda directamente, para ver si se va liquidando la deuda. Esta reclamación pone a Comercio Córdoba en una situación complicada en cuanto a su relación con las administraciones, en lo que se refiere a la colaboración en actividades conjuntas y petición de subvenciones, ya que la normativa actual impide a una entidad que no esté al día en sus pagos con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria beneficiarse de ayudas o subvenciones públicas, y se sabe que Comercio Córdoba es beneficiaria de no pocas ayudas de las distintas administraciones para llevar a cabo sus actividades promocionales, entre las que cabe destacar, por la inmediatez de su celebración, la Shopping Night, que se celebrará el próximo día 1 de junio.

Preguntada por este asunto la concejala de Desarrollo Económico y Comercio, Mar Téllez indicó ayer que la Shopping Night no tiene por qué correr peligro y aseguró que se va a continuar con el itinerario marcado para que todo se pueda celebrar con normalidad. Según señaló la concejala, todavía queda tiempo para que Comercio Córdoba resuelva el problema. Téllez reconoció, no obstante, que «lo primero que se le pide a la entidad que haga un evento es estar regularizada en la Seguridad Social y Hacienda».

Este periódico intentó ayer reiteradamente recabar la opinión del presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, que declinó atender a este medio.