Palomo, suma y sigue

Alejandro Gómez Palomo está que no para. El diseñador de Posadas, conocido como Palomo Spain, no deja de cosechar éxitos y aumentar su proyección internacional. Una semana después de que sus diseños hayan pisado las tablas de la Ópera de París, el modisto cordobés ha cosechado un nuevo logro. En este caso se trata del premio Who’s On Next, un galardón que concede la revista Vogue en colaboración con el grupo Inditex.

Este premio está dotado con 100.000 euros con la intención de que sirva para plantear un estudio de negocio, o lo que es lo mismo, poner los pilares que sustenten a la empresa de modo que le permita afrontar el futuro con mayor seguridad. Entre los objetivos de la iniciativa está también el de buscar y apoyar a las nuevas promesas del diseño y la moda de nuestro país. Alejandro Gómez fue seleccionado como finalista hace unos meses y en la noche del jueves vio hecho realidad este nuevo sueño en un acto celebrado en el palacio de Fernán Núñez de Madrid.

Ayer, con la resaca del triunfo todavía en su cabeza, Alejandro Gómez Palomo señalaba a Diario CÓRDOBA lo importante que para él y su equipo es esta nueva distinción. «Es un orgullo tremendo, primero porque dos grandes empresas como Vogue e Inditex valoran mi trabajo, pero sobre todo porque nos da tranquilidad, porque por ahora es verdad que está siendo todo muy bonito, muy mediático y maravilloso, pero necesitábamos un empujón, un voto de confianza para que el negocio se consolide y siga funcionando empresarialmente, y este premio nos da esa posibilidad».

Así, seguía señalando a este periódico que «hasta ahora me siento muy orgulloso por los apoyos que he recibido para dar los primeros pasos, pero hay que poner la base a la empresa y mantener el negocio pensando en el futuro» y esta distinción, explica el diseñador, «hace que me sienta ilusionado y con ganas de continuar».

Señala que el hecho de que en estos premios participe la compañía Inditex no supone que tenga que mantener con la empresa propietara de Zara ningún tipo de vínculo. «Es solo una ayuda para poder consolidar el negocio, no tiene ningún tipo de condicionante».

A partir de ahora, indicaba, «habrá que seguir manteniendo el listón igual de alto pero también volcarse en ordenar y consolidar el equipo de trabajo para seguir logrando objetivos». Por ello, en sus palabras de agradecimiento a la hora de recoger el premio, el modisto maleno no olvidó agradecer a la firma convocante por su confianza en él y también a su familia, especialmente a sus padres, Manoli y Norberto, y a su equipo profesional por el esfuerzo que estáderrochando para hacer que Palomo Spain sea lo que es: «Gracias a Vogue por haber creído siempre en mí desde el principio; también a toda la gente que en algún momento ha formado parte de esto sin ninguna garantía de nada ni ánimo de lucro».

La alegría del momento no ha hecho que Alejandro Gómez Palomo pierda la perspectiva de la realidad y sigue pensando en nuevos retos y nuevos proyectos. Así, ya tiene confirmada la segunda temporada en el programa de TVE Maestros de la Costura (sus compañeros Lorenzo Caprile y María Escoté asistieron a la gala de Vogue) y ya prepara su presencia para el mes de julio en Madrid Fashion Week, donde posiblemente vuelva a ser el foco de todas las miradas con sus innovadoras y atrevidas creaciones. Entre éxito y éxito, Alejandro regresa a su taller, en Posadas, donde sigue dejando volar su imaginación y dándole forma a sus ideas, con la ayuda de sus inseparables costureras, que, como él, viven un sueño que jamás pensaron que pudiera hacerse realidad.