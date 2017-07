A sus 20 años, la estudiante de Magisterio y profesora de la Escuela de Baile de Daniel García, Alba María Ruiz Alcalde, es la flamante Miss World Córdoba 2017. Mide 170 centímetros y una belleza que salta a la vista. Estudia, trabaja y hace sus pinitos en el mundo de la moda. Alba ha sido elegida a través de un casting online. Es espontánea, educada, perfeccionista y emprendedora.

-Enhorabuena, Alba. ¿Cuál es ahora el siguiente paso?

--Ahora representaré a Córdoba en el certamen nacional Miss World Spain, el próximo 16 de septiembre, en Girona, y, si tengo la suerte de ser elegida, representaré a España en Miss Mundo.

-¿Cómo surge la idea de presentarse a este certamen a nivel provincial?

--Llevo varios años. Me gustaba desde pequeña y siempre veía los certámenes de televisión. Soñaba con ser una de esas modelos. Cuando tuve más edad mi madre me regaló un book de fotos, fui a varios casting y me animé. Siempre he tenido un buen puesto y he tenido buenas experiencias.

-¿A qué aspira?

--Sobre todo voy a tratar de dejar en el lugar que se merece el pabellón de Córdoba. Creo que tengo cualidades externas e internas para ello. Considero que la belleza debe ser tanto interior como exterior.

-¿Se considera el prototipo de la imagen de la mujer cordobesa?

--Sí. Me lo dicen mucho. Morena y ojos claros. Espero dejar a Córdoba en lo más alto de la belleza.

-¿Qué cree que se debería hacer en este tipo de certámenes de belleza?

--Creo que se debería valorar el trabajo que hacemos. Esta labor no es superficial, hay muchas cosas que se cuidan. No somos una mujer objeto ni estamos de cara a la galería para que nos vean y sonriamos. No, deben valorarse todas las cuestiones de belleza, que forman parte de la integridad personal. Detrás de todo este trabajo personal hay detrás un gran equipo de modelos, peluqueros, diseñadores, esteticistas, que son claves para la sociedad que vivimos. Creo que últimamente solo se habla mal de esto por intereses creados de algunas personas.

-¿De dónde es?

--Soy del barrio Guadalquivir, de Córdoba. Mis padres son humildes y trabajadores. Tengo pareja, de raíces perabeñas, y soy la mayor de dos hermanos. A todos, incluidos mis amigos, les agradezco que me hayan animado a presentarme al certamen.

-¿Cómo se está preparando para la próxima gala de septiembre?

--Hago más deporte, salgo a correr; en casa hago ejercicios; y en alimentación me estoy controlando.

-¿Cómo quiere que sea su vida?

--Seguir con mi carrera de maestra. Es mi vocación.

-¿A qué dedica el tiempo libre?

--Sobre todo a bailar y a leer. Tengo un montón de libros desde pequeña.

-¿Cuál ha sido el último libro que ha leído?

--El Monje que vendió su Ferraris, de Paulo Coelho. Además, de un tiempo ahora me he aficionado mucho a los libros de autoayuda. También me gustan mucho las novelas de suspense y las románticas.

-Me han dicho que desde pequeña le gustaba emprender proyectos. A ver, cuénteme.

--De pequeña creé un periódico, denominado Supermegadiver, que recogía adivinanzas, noticias, chistes, etcétera, y hasta una agencia de viajes (risas). Me gustaba innovar, llevando pequeños negocios desde muy niña. Creaba cuentos y los vendía a 2 euros. No he sido nunca niña de muñecas y llevo trabajando desde los 15 años.