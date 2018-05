«Quien no salga tiene multa, pero mañana hay que trabajar»

El Córdoba obtuvo tres puntos tras un partido marcado por el sufrimiento, sobre todo en la segunda mitad. «Tras una buena primera parte, el equipo supo sufrir durante la segunda mitad, pero eso no es nada nuevo para nosotros», así comenzó su comparecencia José Ramón Sandoval.

Al respecto, el preparador cordobesista añadió que «todavía vamos a tener que seguir sufriendo, hasta el final». Sus jugadores tuvieron que ponerse el mono de trabajo en la reanudación «que no iniciamos mal» ante un Almería que hizo que «el equipo no estuviera cómodo, que el centro del campo en rombo no hiciera el trabajo que queríamos». Ante esta adversidad, «introducimos a Jesús Vallejo para que formase del doble pivote después de que ellos tuvieran un par de llegadas claras por banda; aguantamos porque ya no rotaban tanto», desgranó Sandoval, quien recordó también la incidencia del jugador balear a partir de la expulsión de Sulayman, «pues tuvimos un par de opciones al contraataque que no supimos concretar».

Preguntado por si los jugadores visitarán la Feria, Sandoval afirmó que tras este partido, «como diría Joaquín quien no salga tiene multa; hoy (por ayer) los jugadores tienen que irse un ratito a la Feria, pero sabemos que mañana (por hoy) hay entrenamiento».

Restan seis días para una nueva batalla, pero de momento «esta victoria nos permite seguir creyendo pues sabíamos que una derrota nos mandaría abajo» y además, el Córdoba consiguió tres puntos y que «nos van a permitir depender de nosotros mismos en la última jornada, que es lo que queríamos», apuntó el preparador blanquiverde.

Por último, Sandoval tuvo su momento de emoción, pues «no he visto este ambiente en El Arcángel con una afición tan volcada», sentenció el de Humanes.