De las «lentejas» a la libertad de Francisco

La frase final de la reunión de anoche entre Sandoval, Juanma López y los dirigentes blanquiverdes tenía que ver mucho con las «lentejas» como llegada a un callejón sin salida. No sin retorno por ahora, ya que hoy se celebrará la última reunión, teóricamente, entre las partes. El Córdoba elevó su ofrecimiento a Sandoval, que se mantuvo firme en su idea, por lo que todo parece desembocar en una falta de entendimiento que dará vía libre a la entidad blanquiverde para buscar alternativa. Francisco, en contra de las informaciones que llegaron desde Lugo el pasado martes, no tiene firmado ningún compromiso con ningún club, incluido el Granada. Personas del entorno del míster almeriense confirmaron que el joven técnico, muy cercano a Jesús León, no tiene ningún compromiso rubricado y que esperará a la próxima semana para decidir. La propuesta del Granada la tiene sobre la mesa y León reconocía, ya antes de convertirse en presidente del Córdoba, que era amigo de Francisco. Salvo sorpresa, el desenlace que se espera hoy de la negociación entre Sandoval y el Córdoba será una puerta abierta al de Humanes para pensarse otras ofertas que ha recibido y otra puerta para el Córdoba de plantearse un técnico que siempre ha gustado y que además se ajusta mejor a los planes económicos que estará obligada a cumplir la entidad blanquiverde la próxima temporada. Más allá de los caminos separados lo que nunca le quitarán a Sandoval (ni al propio Córdoba, por supuesto) son los meses en los que hizo historia en El Arcángel.