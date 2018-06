Juan Marrero: Subir y formar jugadores

Juan Marrero fue presentado oficialmente como entrenador del segundo equipo blanquiverde, recalcando Oliver sobre él que «tiene siete ascensos, tres a Tercera y cuatro a Segunda B». El valenciano aseguró que «el del Córdoba es uno de los proyectos más atractivos en el panorama nacional y estar en el filial me reporta una ilusión tremenda». «Quiero cumplir el objetivo por el que me han firmado», expresó Marrero, que no es otro que el de «surtir al primer equipo en lo que necesite y conseguir el ascenso porque un proyecto como este necesita un filial lo más alto posible».

Asimismo, el nuevo entrenador del filial blanquiverde reconoció que «me tengo que amoldar al sistema del primer equipo, esa tiene que ser la base. Me gusta presionar alto, que el equipo tenga mucha intensidad y que los jugadores se den cuenta de donde están. El tema psicológico es muy importante para mí y el filial del Córdoba es una oportunidad para todos los que estén para tener un futuro prometedor», defendió.

Finalmente, Juan Marrero explicó que ha desarrollado su labor como técnico en Extremadura «por temas personales, tenía que seguir allí. Sé perfectamente como es el grupo andaluz, he estado en Segunda B en el grupo IV también, conozco los campos y el nivel competitivo será alto. De todas formas el proyecto del filial será ambicioso y sólo pienso en ascender», insistó. Después, Oliver explicó que en unos días el club informará sobre la estructura de la cantera».