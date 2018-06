El Córdoba, único equipo que aún no tiene entrenador

El Albacete anunció a Luis Miguel Ramis y el Numancia al exblanquiverde Aritz López Garai, por lo que el Córdoba es el único equipo de Segunda División que aún no tiene oficialmente técnico para la próxima temporada. En principio, los cuatro recién ascendidos mantendrán a sus técnicos, pero de los 15 equipos que repiten en la categoría y los tres que llegan desde Primera sólo el Córdoba es el que no ha anunciado oficialmente a su entrenador.

La pasada semana, Luis Oliver aseguró que «se ha hablado con Francisco y se trabaja con varios entrenadores de su perfil: jóvenes, con ambición y preparados. Entrenadores hay muchos y, si en diciembre no quería venir nadie, ahora todos quieren venir al Córdoba. No tenemos prisa. Hay que tener paciencia para intentar no equivocarnos para tener un entrenador y tener los 50 puntos en abril mejor que en mayo». El director general deportivo del Córdoba aseguró que en esta semana se anunciaría al nuevo técnico blanquiverde.