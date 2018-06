Córdoba y Getafe negocian el traspaso de Sergi Guardiola

La salida de Sergi Guardiola del Córdoba ha vivido en las últimas 24 horas un acelerón decisivo que podría confirmar el traspaso del delantero jumillano en las próximas horas o, a más tardar, el martes de la semana que viene. En el día de ayer el director deportivo del Córdoba, Luis Oliver, viajó junto a Guardiola y a su representante a Madrid, donde se reunió con representantes del Getafe CF, club dispuesto a pagar entre 4,5 y 5 millones de euros por el pichichi cordobesista. Esta es la cifra que se maneja en la negociación según las fuentes consultadas por este periódico en la capital madrileña, ya que el Córdoba no quiso dar una versión para no malograr una operación que rentaría una ganancia económica importante para la entidad cordobesista.

El agente del futbolista, Joaquín Vigueras, tampoco quiso desvelar los detalles de la negociación por motivos similares, ya que según este “hay diez clubs de Primera” interesados en contratar al delantero aún del Córdoba. De hecho, la intención primera de la entidad blanquiverde era la de plantear una cesión con opción a compra para que el Getafe asumiese la ficha del jugador, que se sitúa en el entorno de los 300.000 euros tras la renovación efectuada hace pocos meses, como informó la edición digital de este periódico al mencionar los movimientos vía cesión planteados en un inicio por el Córdoba. Con esta operación de préstamo Guardiola tendría la oportunidad de lucirse en el escaparate de la Primera División y volver de nuevo al Córdoba para la siguiente temporada o, en caso de haber cuajado en el Getafe, que este pagase una cifra acorde a lo que pide el Córdoba.

El director deportivo, Luis Oliver, no quiso discutir algunas ofertas que recibió por Guardiola en semanas pasadas, la más alta de alrededor de dos millones de euros. A partir de cinco millones es cuando el club cordobesista estaba dispuesto a negociar para la salida vía traspaso de Sergi, una cifra que finalmente podría alcanzarse o quedar cerca de lograrse si prospera la operación en la que están trabajando el Getafe, el Córdoba y el agente del jugador, quien estuvo en Madrid para seguir más de cerca los acontecimientos. Fuentes del entorno del futbolista conocían la oferta del Getafe por Sergi Guardiola desde hace al menos cinco días e incluso la opción de llevar la cuestión a una operación a dos bandas que llevase al jumillano hasta la ciudad madrileña a cambio de una llegada de Jorge al Córdoba (ver siguiente página). El Córdoba no veía con malos ojos el intercambio en formato de préstamos de ambos futbolistas. Molina, con 36 años, solo tiene uno más de contrato con el Getafe, por lo que en caso de que su cesión en el club blanquiverde fuese fructífera podría firmar un nuevo contrato sin pago alguno al Getafe. Guardiola, en cambio, tiene contrato hasta 2022 con el Córdoba y cualquier opción de quedarse en el Getafe debería pasar previamente por una opción de compra o traspaso puro que habría rentado una buena cantidad.

No obstante, desde la entidad azulona se ha insistido en las últimas horas en la vía del traspaso convencional, opción finalmente elegida. Actualmente se negocia en la cantidad final, en el salario del futbolista y en otros aspectos de un acuerdo que podría dilatarse a lo sumo al próximo martes. Ambas partes quieren llegar a un entendimiento cuanto antes, al igual que el entorno de un futbolista que desea conocer su futuro. Las próximas horas serán claves para que la venta de Guardiola al Getafe se lleve a cabo, si no surgen inconvenientes.

Guardiola no supera a Florin

Esto del fútbol es más viejo de lo que algunos intentan vender y toda negociación puede dar al traste, por lo que con la cautela pertinente no debe darse por hecha la venta de Guardiola al Córdoba hasta que esta no sea oficial. No obstante las posturas están muy cercanas y la despedida del delantero jumillano podría producirse en las próximas horas o días. En el recuerdo del cordobesismo siempre quedará una temporada de récord de Sergi Guardiola. Y es que el jumillano superó en la pasada campaña en un tanto la cifra de goles conseguida por Florin Andone en la 2015/16. Mientras que el rumano anotó 21 goles en Liga el aún delantero del Córdoba, Guardiola, hizo la pasada temporada 22 goles en Liga y otros dos tantos en Copa hasta sumar 24. Una gesta, ya que el conjunto blanquiverde naufragó por la zona de descenso en casi toda la competición y Sergi tuvo que dedicarse, a base de goles, para no dejar morir al equipo hasta que la llegada de León, Oliver y Sandoval permitió la resurrección. Sin embargo, en caso de que la negociación entre el Córdoba y el Getafe fructifique, la cantidad que conseguiría el Córdoba no sería de récord. La venta de Florin Andone supuso la entrada de 4,7 millones de euros por el 70% de la ficha del rumano. El 30% restante llevó otros 1,8 millones a las arcas del club cordobesista, por lo que la cifra final del traspaso de Andone llegó hasta los 6,5 millones. Eso sí, hay que valorar que Florin salió con 23 años y como internacional con su país mientras que Guardiola tiene 27 años y la pasada fue su primera gran temporada en Segunda.