El Córdoba busca de nuevo el lleno

«Llamada sólo para valientes». Bajo la foto de la celebración de Narváez de su tanto en Alcorcón, el Córdoba publicó ayer el cartel para esta semana, previa al duelo ante el Lugo, en el que pretende lograr el lleno en El Arcángel. No lo tendrá fácil, ya que ha de convencer a los miles de abonados que aún se muestran renuentes a asistir al estadio cordobesista a pesar de los buenos síntomas que transmite el equipo. Pero en la entidad blanquiverde no bajan los brazos y vuelven a lanzar la promoción de las últimas semanas con el fin de que el conjunto de José Ramón Sandoval tenga un fuerte apoyo en la grada. Los abonados empezaron a retirar ayer las dos entradas a un euro cada una a la que tienen derecho. Los billetes se pueden retirar en la tienda oficial, situada en El Arcángel desde las 10.00 horas a las 14.00 y de 16.30 horas a 19.30 horas hasta el viernes inclusive, siendo el horario para el sábado sólo matinal: de 10.00 a 14.00 horas. También en las taquillas del estadio municipal, con horarios de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 horas a 18.30 horas. Asimismo, el club ha ideado un nuevo sistema para aquellos que no puedan desplazarse hasta el estadio, principalmente aficionados de la provincia.

NUEVO SISTEMA / El abonado deberá realizar una transferencia de 10 euros como fianza, indicando el nombre y número de abonado en el concepto de la operación al número de cuenta: ES77 0237 0210 3091 5939 5433. Deberá luego enviar el justificante del pago a la dirección de correo electrónico: taquillas@cordobacf.com. El recibo del pago deberá presentarlo en el momento de retirar las localidades y la diferencia que exista entre la fianza y las entradas compradas será devuelta al retirar las mismas.