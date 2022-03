Francisco Manuel Muñoz Valmiza ha sido galardonado con la medalla de oro en el concurso internacional de peluquería canina Mastergroom España de 2022, gracias a su manejo impecable de la técnica en el arreglo de su mejor amiga, una Cockel Spaniel americana llamada Kenia.

Ha sido el primer concurso al que este cordobés, dueño de la peluquería canina Mr. Dog, ha optado por presentarse y el resultado ha sido todo un aliciente para un profesional de este sector formado de manera autodidacta. «Nunca he asistido a ninguna masterclass ni he tomado ningún curso porque tengo memoria fotográfica, así que todo lo he aprendido a base de vídeos e imágenes de internet, a partir de los que he practicado con mis tres perros de concurso», explica Francisco Manuel a este diario.

Para participar en este tipo de pruebas, el concursante debe traer a su perro con el pelo de, al menos, dos meses sin cortar. Francisco Manuel llevó a Kenia con una longitud de pelo acorde a los seis meses. Una vez situado en su puesto, el participante tiene dos horas y media para cortar y arreglar, en directo, el pelaje de su perro. «En el caso del Cockel Spaniel americano, el ejercicio es muy difícil porque esta raza solo tiene un tipo de corte con una técnica muy concreta», explica el galardonado. Por ello, este amante de la belleza canina se siente «muy feliz».