Poco antes de las siete de esta mañana se declaraba un incendio en un bloque de viviendas en Rubí Barcelona. Según algunos testigos su inicio fue precedido de una explosión. El fuego no era muy importante, pero bloqueaba la salida principal del edificio. A su llegada los bomberos pudieron extinguirlo en pocos minutos. Al entrar en el edificio se encontraron con tres personas fallecidas por inhalación de humo. Las víctimas se encontraban en el rellano y no en el interior de su vivienda. Se trata de dos mujeres y un hombre. 23 personas más han sido atendidas sobre el terreno y ninguna ha tenido que ser trasladada al hospital. Los vecinos de momento no podrán volver a sus casas y se encuentran en un polideportivo cercano. La investigación será la que determine el origen del fuego.