El lateral de la selección española César Azpilicueta, afronta las semifinales de la Eurocopa con "optimismo e ilusión". "Queremos más, tenemos mucha ambición y vamos a por Italia", ha explicado. A menos de 48 horas de medirse a Italia en semifinales de la Eurocopa en Wembley, el lateral analiza la evolución del equipo. "Los dos primeros resultados no fueron lo esperado. Todo el mundo pensaba que iban a ser partidos fáciles y la realidad es otra. Merecimos ganar pero no fue así y eso generó dudas y debates. Somos los primeros autocríticos y sabíamos qué estábamos haciendo muchas cosas bien", señala. El campeón de la Champions con el Chelsea no fue titular hasta el tercer partido contra Eslovaquia y, desde entonces, es intocable para Luis Enrique.