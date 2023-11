Pilar Rubio es la incógnita del momento después de todo lo que se está hablando sobre una ruptura inminente con Sergio Ramos tras 11 años de relación. Su ausencia en los Latin Grammy ya hizo saltar todas las alarmas y ahora nada puede frenar esta odisea. ¿Qué ha pasado con Pilar Rubio?, ¿por qué no sabemos nada de ella? Por su parte, ha elegido hacer voto de silencio y nosotras estamos flipando. ¡Sigue leyendo!

Desde que Sergio Ramos apareció en la alfombra roja de los Latin Grammy acompañado de una chica que no era Pilar Rubio, todas entramos en colapso mental. Resulta que le acompañó su hermana Miriam, con la que tiene una relación increíble desde que son unos niños. Y lo más fuerte es que se está comentando que puede haber una tercera persona en este asunto...

Lo cierto es que la presentadora de televisón estaba invitadísima a esta noche tan especial, pero decidió no asistir, a pesar de que Sergio Ramos le mandó un beso. Investigando un poco, también encontramos que el entorno de Sergio Ramos confirmaba que había una crisis entre ellos: "No pintan bien. Pilar es una mujer independiente en todos los sentidos, ha cedido y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio".

La decisión de Pilar Rubio frente a la ruptura con Sergio Ramos

La última publicación en familia de Pilar Rubio en sus redes sociales fue antes de los Latin Grammy para felicitar el cumple de su hijo Marco, que cumplía 8 años. Ahí podíamos ver que al menos Sergio Ramos estaba entre los invitados, pero... ¿Qué ha pasado después? Solo vemos publicaciones de ella y sabemos que no es común que no reaccione frente a los rumores de crisis con alguna fotito con Sergio para calmar a las masas.

Ella ha optado por un silencio sepulcral frente a todo lo que se está hablando, pero el caso es que hasta el hermano de Sergio Ramos ha rajado del asunto... Ya sabemos que su relación con Lorena Gomez puede que no sea la mejor, pues la familia del futbolista parece que siempre acompaña a Lorena en sus proyectos, pero no a Pilar. Sin embargo, René ha hablado (no demasiado) y no ha desmentido: "No me he pronunciado nunca, no he hablado nunca" .

Igualmente, Lorena Gomez hacía oídos sordos a todo este asunto... Quizás no sepan todavía por dónde tirar y esto esté llegando más lejos de lo que nos esperábamos.