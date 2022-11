Este miércoles era una fecha muy esperada para Jorge Javier Vázquez. Fue la fecha de lanzamiento de su nuevo libro, 'Antes del olvido'. Un proyecto que se ha gestado en el último año y medio y que, en cierto modo, tiene como punto de partida el fallecimiento de Mila Ximénez. Un suceso que terminó de hundir al comunicador en una etapa que ya era de por sí complicada.

De este habla precisamente en las primeras páginas del libro. "Hoy he ido a mi psicóloga y le he dicho que no tengo ganas de nada", reza la primera frase del mismo. Jorge Javier asegura estar aburrido, "emocionalmente muerto".

Me ha costado 52 años escribir #Antesdelolvido Mila, si no te hubieras ido quizás no lo habría escrito pq desde donde estés me has ayudado a aceptarme de una vez por todas y espero que para siempre. Mañana comienza la aventura. Despegamos, Mila. Recuerda que tu chico no te olvida pic.twitter.com/SwnPMFqNfc — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 8 de noviembre de 2022

Jorge Javier comienza su nuevo libro hablando de su relación con la bebida

Durante las primeras páginas de su libro, el de Badalona repasa en qué punto se encuentran varios aspectos de su vida y sorprende hablando de su relación con la bebida. "Acudía ella [su psicóloga] tras una resaca descomunal y lo primero que me dijo fue que, dado el estado emocional en el que me encontraba, debía dejar de consumir", revela.

"A lo largo de mi vida me he preguntado muchas veces si era alcohólico. Acudí a varios profesionales para que me endosaran la etiqueta, pero no supieron darme una respuesta clara. O me la dieron y no quise escucharla", asegura el presentador de 'Sálvame', que se pregunta si es o no es un adicto.

Asimismo, en este primer fragmento introductorio, Jorge Javier desvela que se ha dado cuenta de que no estaba lidiando con las situaciones que le causaban tristeza de una manera sana, y reconoce que sus borracheras eran cada vez peores. De hecho, explica que cada vez se acordaba menos de lo que había hecho el día anterior, hasta el punto de que tenía que hacer varias llamadas para asegurarse de que no había metido la pata. Una situación a la que decidió ponerle fin.