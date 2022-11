El tenista mallorquín Rafa Nadal y su esposa, Mery Perelló, que el pasado 7 de octubre dieron la bienvenida a su primer hijo, acaban de estrenar su propia fragancia personalizada, comercializada por la empresa francesa de alta perfumería Henry Jacques Perfums.

La nueva colección, con dos perfumes bautizados con el nombre del tenista y uno adicional con el nombre de Maria Perello, se presenta dentro de una colección denominada 'In All Intimacy' y, por ahora, solo estará disponible en las tiendas de la marca a un precio todavía no desvelado, aunque los exclusivos perfumes de la empresa francesa se venden a unos precios que oscilan entre los 550 y los 1.100 euros.

El propio Rafa Nadal participó la semana pasada en París en la presentación de los productos, coincidiendo con su reaparición tras dos meses de ausencia de las pistas en el Masters 1.000 de Paris-Bercy, donde cayó eliminado ante el norteamericano Tommy Paul.

Las fragancias Rafael Nadal número 1 y Rafael Nadal numero 2 están inspiradas en Mallorca. La primera es más ligera, con notas de cilantro, limón, artemisia, madera de cedro y cuero. Y la segunda ha sido realizada con ingredientes florales, cítricos y freesia.

Por su parte, el perfume Maria Perello combina aromas de violeta, azahar, bergamota, jazmín, sándalo y almizcle blanco, informa la empresa de perfumes, creada por Henry Cremona, su mujer Ivette y el maestro perfumista Joseph Sassi, representante de la Escuela Francesa de Alta Perfumería.

El vínculo con la empresa de perfumería ha surgido gracias a otra de las firmas que patrocinan a Nadal: Richard Mille, cuyo propietario es tío de Anne-Lise Cremona, hija del fundador de la empresa de perfumeria.

Richard Mille patrocina a Nadal desde 2010 y su fundador mantiene una amistad con el el tenista. Esta firma destaca por tener unos relojes muy resistentes y ligeros. El de Rafa Nadal, por ejemplo, no supera los 30 gramos: el modelo se llama Richard Mille RM 27-04 Tourbillon Rafa Nadal, que según la firma suiza, conmemora de manera especial la relación entre la firma relojera y el deportista. Representa una raqueta de tenis y el mecanismo reproduce el cordaje de raqueta y lleva grabado el nombre de Nadal en el lateral. Su precio roza el millón de euros.