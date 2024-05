Adiós a la piña: esta es la razón por la que deberías dejar de comerla según los expertos

Con la llegada del buen tiempo cada vez son más las personas que se aventuran a echar en su cesta de la compra semanal a la estrella de la temporada: la piña. Originaria de América del Sur, se trata de una fruta jugosa que no solo es muy apreciada por su sabor y su textura; sino también por los múltiples beneficios para la salud que aporta.

La piña es rica en antioxidantes, vitaminas y enzimas como la bromelina: lo que hace que muchos la elijan no solo por su sabor, sino también por su aporte nutritivo.

La razón para apartar la piña de la dieta

A pesar de todas sus bondades, como todo en exceso, no es recomendable: en los últimos años se ha popularizado la conocida como 'dieta de la piña' que promete una rápida pérdida de peso y se desaconseja por varias razones.

Para empezar la conocida como dieta de la piña es extremadamente restrictiva y desequilbrada, ya que se basa en el consumo exclusivo de esta fruta. Este tipo de planes alimentarios pueden dar lugar a deficiencais nutricionales y pueden impactar en la salud a largo plazo. Además implican un importante riesgo de efecto rebote.

Y, por su fuera poco, según algunos estudios su consumo en eceso podrí adar lugar a problemas renales por su alto contenido en ácido oxálico y potasio; algo que sumado a la acumulación de vitamina C y la bromelina suman la preocupación sobre el riesgo de alergias.

Por otra parte, el famoso creador de contenido conocido como farmacéutico Fernández explica que la bromelina, la enzima presente en la piña, es capaz de descomponer las proteínas y que por eso cuando entra en contacto con la superficie de la lengua, los labios o las mejillas provoca una sensación de picor o irritación: un cuadro que le ha llevado a afirmar que la piña "te come", aunque no provoca más perjuicios que cierta incomodidad al activarse los ácidos del estómago por la bromelina.