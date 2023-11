Despertarse y preparar unos huevos revueltos, ir a casa de tu abuela y que te apañe un huevo frito por si te has quedado con hambre o pedir unos estilosos huevos benedictinos cuando salimos de brunch: los huevos son un alimento básico en la dieta de muchas personas en España en concreto y en general en todo el mundo.

Además de la relativa facilidad para producirlos, los huevos son todo un éxito gastronómico por su versatilidad, su sabor y una característica especialmente demandada en los tiempos del fitness: son una excelente fuente de proteínas y otros nutrientes esenciales.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, los expertos en nutrición advierten que hay determinadas situaciones en las que no es recomendable consumirlos y hay que decirle "adiós" al huevo de nuestra dieta, por mucho que nos pese.

Para todas esas personas que se han tenido que despedir del huevo por prescripción médica, siempre les quedará el "huevo vegano": una alternativa al de verdad con el que podemos imitar muchas de las recetas clásicas que se realizan con huevo.

Motivos para despedir al huevo de nuestra dieta

Uno de los motivos más evidentes para evitar los huevos es si se padece una alergia a este alimento. Las alergias alimentarias son reacciones adversas del sistema inmunológico a proteínas específicas en los alimentos, y el huevo es uno de los alérgenos más comunes en niños y adultos. Los síntomas de una alergia al huevo pueden variar desde leves, como erupciones cutáneas, hasta graves, como dificultad para respirar. En casos extremos, una reacción alérgica puede ser potencialmente mortal.

Otra razón que ha llevado a muchas personas a alejarse del huevo pero que todavía no está del todo comprobada es la relación entre su consumo y el riesgo de enfermedades cardiacas a causa de su contenido de colesterol. De hecho, la mayoría de los estudios más recientes no han encontrado una asociación sólida entre el consumo de huevos y enfermedades cardíacas, las personas con alto riesgo de aterosclerosis o que ya tienen niveles elevados de colesterol en sangre pueden beneficiarse de limitar su consumo de yemas de huevo, que son ricas en colesterol.

¿El huevo es malo para el colesterol?



El huevo ha sido tratado injustamente, ya que es un alimento muy completo y saludable. Es cierto que su yema es rica en colesterol, pero no hay que olvidar que posee también proteínas, vitaminas y minerales. https://t.co/9E2tjBrOKH pic.twitter.com/S2wxJq2R1o — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) October 3, 2020

Entre las grandes razones para evitar los huevos en ciertas circunstancias está el riesgo de contaminación bacteriana, especialmente con salmonela. Aunque no es lo habitual, ya que todos los productos a la venta en supermercados pasan estrictos controles de sanidad, sí es cierto que determinadas prácticas pueden poner en riesgo nuestra propia salud. Así, los huevos crudos o mal cocidos pueden contener salmonela, una bacteria que puede causar intoxicación alimentaria. Esto es especialmente preocupante para personas con sistemas inmunológicos debilitados, como los ancianos, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, hay situaciones en las que evitar los huevos es una elección personal o una necesidad dietética. Algunas personas siguen dietas veganas, que excluyen todos los productos de origen animal, incluidos los huevos. Otros pueden tener restricciones alimentarias debido a creencias religiosas o preferencias personales. En estos casos, es importante encontrar alternativas nutricionales adecuadas para asegurarse de obtener todos los nutrientes necesarios.

Un huevo diario: ¿una práctica a evitar?

Pero más allá de las reflexiones anteriores a las que puede llevarnos el sentido común afinado por una perspectiva saludable y equilibrada, lo cierto es que en cuestiones de salud y nutrición siempre hay que consutar a expertos para dilucir cuestiones como la pertinencia de comer huevo. En el caso de este alimento, existe un consenso amplio sobre su ingesta.

Para la dietista-nutricionista Teresa Hernáez, consultada para la sección del Comidista en el medio El País, "Los estudios han demostrado que no existe ningún tipo de riesgo para la salud si se come un huevo al día o incluso más", una aseveración que "sería matizable si alguno de los niños tuviera menos de un año o rondara esa edad".

De la misma forma, un estudio publicado en el 34 volumen revista Nutrición Hospitalaria, 'Consumo de huevo y enfermedad cardiovascular: una revisión de la literatura científica', concluye que "el consumo de huevo, en el contexto de una dieta y estilo de vida globalmente saludables, podría ser recomendado en cantidades de hasta una porción diaria para la población sana".

No obstante, dicho estudio recomienda evitar la ingesta diaria de huevo "en población diabética o de elevado riesgo cardiovascular, en honor al principio de precaución y considerando que la evidencia no es concluyente aún, parece prudente no recomendar un consumo regular de huevo, o al menos evitar el consumo de su yema".

La clave para evitar intoxicaciones alimentarias con huevo

Para prevenir intoxicaciones alimentarias relacionadas con el consumo de huevos, es fundamental seguir prácticas de seguridad alimentaria. En primer lugar, es esencial comprar huevos de proveedores confiables y verificar que estén almacenados adecuadamente en el supermercado, evitando aquellos con grietas o roturas en la cáscara.

Al manipular huevos en casa, se debe lavar bien las manos antes y después de tocarlos y asegurarse de que estén refrigerados a una temperatura constante de 4°C (40°F) o menos. Al cocinar huevos, es crucial que la clara y la yema estén completamente cocidas, ya que esto mata posibles bacterias dañinas, como la salmonela.

Evitar el consumo de huevos crudos o parcialmente cocidos, como los huevos escalfados o fritos con la yema líquida, es una medida importante para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria.

Además, se deben mantener separados los utensilios y superficies que entren en contacto con huevos crudos de otros alimentos, y limpiarlos a fondo para evitar la contaminación cruzada.