El último descubrimiento de un equipo de investigación formado por científicos de Tailandia, Malasia y Japón asegura que sí: es posible disminuir la capacidad de ataque y reproducción del mosquito Aedes aegypti (responsable de la trasmisión de enfermedades como el dengue y el zika) con una canción de música electrónica.

Este repelente musical es posible gracias a las vibraciones: los mosquitos se reproducen sintonizando el tono de las vibraciones que emiten cuando están volando, y esta investigación ha descubierto que una canción en concreto puede alterarlas.

Los resultados del artículo son concluyentes: “el entretenimiento musical provocó un retraso en el tiempo de respuesta y una reducción de las visitas al anfitrión”, rezan los expertos.

Para descubrir si, efectivamente, la canción objeto de estudio es efectiva para eliminar a los mosquitos, los científicos expusieron a dos ejemplares al silencio y al tema: concluyendo que es eficaz para espantarlos.

Puede que no se trate del género musical preferido de muchas personas, pero una emergencia es una emergencia. La canción electrónica que se ha demostrado como la “criptonita” de estos enemigos voladores es 'Scary Monsters and Nice Sprites' del famoso DJ estadounidense Skrillex.

Si nos vemos rodeados de mosquitos y queremos acabar con ellos rápidamente, podemos sacar nuestro móvil, sintonizar este tema y rezar para que desaparezcan.

Aun así, el valor científico de este descubrimiento está en descubrir cuáles son las vibraciones que hacen insoportable la canción para los insectos para después reproducirlas en otros dispositivos de disuasión más sofisticados.

Algunos antimosquitos también utilizan este tipo de técnicas para controlar la población y las picaduras. Por ejemplo, los dispositivos que se enchufan a la corriente y que una vez activados disuaden tanto a cucarachas, ratones como mosquitos y otras plagas indeseables.

