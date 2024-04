El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de abril

Hoy en Montilla, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana, con intervalos nubosos y una temperatura de 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, llegando a estar muy nuboso en la tarde y cubierto en la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 18 grados .

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos en la zona.

La humedad relativa estará en niveles altos durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, llegando al 31% en la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que irán desde los 3 hasta los 30 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar problemas en la zona.

En resumen, para hoy en Montilla se espera un día con cielos mayormente nublados, sin precipitaciones y con temperaturas frescas. Se recomienda llevar ropa abrigada y estar preparado para posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. ¡Que tengan un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-27T21:01:10.