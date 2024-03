Un joven se enfrenta a 12 años por violar a una menor drogada en las Fallas de 2023

"¡Déjame!, ¡para!, ¡ayuda! ¡policía!". Son los gritos de auxilio de una menor de 16 años cuando justo hace un año estaba siendo presuntamente violada a plena luz del día en el andén de carga de un supermercado de Valencia, por un joven con el que previamente había estado consumiendo ‘pescao’, marihuana sintética. Varios viandantes y unos falleros de un casal próximo acudieron en su ayuda y su presunto agresor cesó en su acción y huyó del lugar.

Ahora el presunto autor de esta violación se enfrenta a doce años de cárcel por la agresión sexual con acceso carnal a la menor. El acusado, de 24 años, ha negado en el juicio celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia haber forzado a la adolescente a tener sexo. "Nos estábamos liando, ella me tocó y yo le introduje los dedos en la vagina", reconoce. "Me dijo que parara y no pasaron ni quince segundos antes de que parara", trata de justificarse.

No obstante, su relato dista mucho de lo que vieron, escucharon y declararon los testigos. Así como de las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad del propio supermercado.

Alega que no llegó a tener una erección

Tanto los testigos como el propio acusado refrendan el mal estado de la chica, que poco antes había estado consumiendo marihuana sintética con el acusado y otros dos amigos. "Ella decía incoherencias, ‘me habéis pasado el sida", admitió presunto violador, quien por un lado sostiene que no escuchó que la gente le dijera que la soltara, pero reconoce que se marchó cuando vio a un hombre dirigirse a él con un palo. Supuestamente hacía rato que había parado.