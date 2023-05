La Fiscalía ha pedido al Juzgado Penal 1 de Barcelona que dicte una orden de busca y captura para enviar a prisión provisional a Albert Cavallé, conocido como el 'estafador del amor', al no haberse presentado al juicio que tenía previsto este miércoles por la mañana.

La jueza decidirá si ordenarlo o no en un auto que dictará los próximos días, después de que la defensa de Cavallé ha asegurado que el acusado no se ha presentado al juicio por una "indisposición" para la que este miércoles no ha presentado justificante, pero su abogado ha afirmado que lo entregará al juzgado en los próximos días.

Dada la falta del acusado, Fiscalía y defensa han estado de acuerdo en suspender el juicio porque la ley no permite juzgar en ausencia a los acusados que se enfrentan a penas superiores a dos años de prisión, como es el caso.

En concreto, en esta causa la Fiscalía pide condenar a Cavallé a tres años de cárcel por un presunto delito de estafa continuada a la que le pidió 850 euros repartidos en dos préstamos que nunca devolvió, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.

La defensa, por su parte, niega las acusaciones de la Fiscalía y pide la absolución para Cavallé, que ya acumula ocho condenas por estafa, cinco de ellas firmes.