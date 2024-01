Llamamiento de los urgenciólogos ante la crisis de la gripe que colapsa hospitales y centros de salud y que ya ha movilizado a varias comunidades y al Ministerio de Sanidad, que planteará que sea obligatorio el uso de mascarillas en los centros. Las infecciones respiratorias han provocado un 35% más de afluencia en Urgencias con respeto a la misma época del año pasado. Un porcentaje que todavía no ha alcanzado su pico, alerta la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) esta misma tarde. Recomienda a los pacientes no ir a estos servicios "a menos que sea absolutamente necesario". Su mayor problema, dicen, el drenaje de las personas enfermas (pendientes de ingreso en el hospital) que puede convertir los centros en "almacenes de pacientes".

SEMES cita el último 'Informe semanal de vigilancia centinela de IRAs y de IRAG: Gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios', publicado el día 4 de enero, con datos del 25 al 31 de diciembre, que señala que, durante la semana 52, la tasa de hospitalización por gripe se sitúa en 9,5 casos por 100.000 habitantes (5,9 casos por 100.000 habitantes en la semana previa).

En cuanto al covid, en dicha semana, la tasa de hospitalización se sitúa en 3,5 casos por 100.000 habitantes (2,4 casos por 100.000 habitantes en la semana previa). Asimismo, añade la sociedad científica, "la gripe circula con mayor intensidad que el resto de los virus respiratorios y se mantiene con una tendencia creciente en el ámbito de las urgencias hospitalarias".

Ingresos al límite

Según datos de SEMES, en Comunidades como La Rioja las asistencias se han incrementado en un 30% y los ingresos hasta un 50 %. Lo mismo sucede en Castilla y León, con un 25% de aumento, Murcia, que ha llegado a alcanzar un 50% más de asistencias; al igual que Euskadi o Comunitat Valenciana o Asturias, que en estas fechas ha alcanzado récords históricos con un 20% de incremento respeto a noviembre de 2023 y diciembre 2022.

En Baleares los pacientes en espera de cama se han incrementado en un 60% y los tiempos de atención en más de 4 horas

Por otra parte, en Baleares, hay "una gran saturación" de los Servicios de Urgencias "por falta de drenaje de pacientes", -es decir, pendientes de ingreso, lo que ofrece esas imágenes de enfermos en fila colapsando los pasillos de las Urgencias- por lo que se han activado los planes de contingencia de saturación durante varios días. Asimismo, los pacientes en espera de cama se han incrementado en un 60% y los tiempos de atención en más de 4 horas, informa SEMES.

Uno de los principales problemas que tienen ahora los servicios de Urgencias (SUH) es esa falta de drenaje. Por otra parte, dicen desde la sociedad, "son necesarios planes estructurados de contingencia actualizados, fundamentales para afrontar estas crisis". Los SUH, señalan sus responsables, "atienden en primer lugar a aquellos pacientes con prioridad más alta según nivel de triaje. Por tanto, los niveles de triaje más bajos tendrán tiempo de demora más elevados".

Pendientes de ingreso

El doctor Tato Vázquez, presidente de SEMES, explica que "los SUH funcionan para atender la demanda, pero no pueden garantizar esta asistencia si no hay suficiente drenaje. Es decir, si los pacientes pendientes de ingresar no lo hacen en tiempo y forma tal y como establecen todos los indicadores de calidad".

No se garantiza la dignidad y la privacidad de los pacientes, pues un ingreso debe ser realizado en menos de 4 h desde el momento que se toma esta decisión Doctor Tato Vázquez - Presidente de SEMES

Vázquez asegura que, si no se hace de esta forma, se convierten en "almacenes de pacientes", lo cual imposibilita la asistencia de nuevas entradas, aparte de aumentar estadísticamente la mortalidad. Asimismo, ante esta situación, "no se garantiza la dignidad y la privacidad de los pacientes", pues un ingreso "debe ser realizado en menos de 4 h desde el momento que se toma esta decisión".

Añade que es labor de los gestores "reprogramar la actividad diaria para garantizar estos ingresos desde Urgencias siguiendo estándares de calidad y así permitir el funcionamiento racional de estos fundamentales servicios".

Derivaciones de Primaria

Por otra parte, advierten que el primer nivel asistencial lo conforma la Atención Primaria y "deberían reservarse los SUH para los casos graves una vez realizada una primera evaluación por parte de este primer nivel. Además, los centros coordinadores de emergencias pueden dar recomendaciones telefónicas y gestionar correctamente qué hacer y dónde dirigirse". Sin embargo, advierten, el 70% de las urgencias no vienen derivadas, acuden por iniciativa propia.

"Acudir de manera directa a los SUH supone demorar la asistencia de los pacientes más graves. La sanidad es un derecho de todos y cuidarla es un deber de cada uno", reseñan desde la sociedad. Resaltan que las derivaciones realizadas desde Atención Primaria a los SUH serán "para la atención urgente prestada en estos servicios, no para atender otras especialidades/servicios".

Niveles en los hospitales

Alguna de las recomendaciones de los urgenciólogos en base a esto son: en el nivel 1, con el 5%/ 7% de las entradas globales de urgencias en espera de hospitalización: generar aviso sobre el incremento desde la dirección a todos los servicios hospitalarios o estudiar la oportunidad de reforzar las unidades de hospitalización domiciliaria o de corta estancia.

Si se trata de un nivel 2: (7% /12% de las entradas globales de urgencias a la espera de ingresar en el hospital), recomiendan reforzar las unidades y servicio que se consideren prestando especial atención a aquellos que puedan agilizar las altas domiciliarias y el ingreso en planta; reuniones diarias con los responsables de los SUH y aquellos servicios con mayor problema de drenaje para consensuar medidas tales como refuerzo de plantilla, gestión de las infraestructuras hospitalarias, etc.;, adaptación de las cirugías a las necesidades asistenciales o la planificación de áreas de expansión para la atención urgente y hospitalización.

Ya en el nivel 3 (12% al 15% de las entradas globales de urgencias en espera de hospitalización), los urgenciólogos sugieren la suspensión de actividad quirúrgica excepto las intervenciones urgentes o prioridad 1; apertura de áreas de expansión para la atención urgente y hospitalización y que se refuercen todos los servicios hospitalarios necesarios.

Además, tras tres días con un aumento del 10% en la demanda de atención urgente (respeto a la media de los últimos 6 meses) derivado de un brote de gripe, se estudiará la necesidad de reforzar los SUH de acuerdo a un plan previamente consensuado entre la dirección del centro y los responsables de estos servicios.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones de los responsables de Urgencias de los hospitales para evitar el contagio de la gripe: lavarse las manos con frecuencia: antes de comer, de manipular alimentos, después de salir del baño y tras sonarse la nariz o toser; taparse la boca y la nariz al estornudar o toser o evitar los besos y contacto muy cercano, así como compartir vasos, cubiertos, toallas y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones.

El uso de mascarilla, solo se recomienda en los siguientes casos: personas enfermas o que han comenzado con síntomas compatibles con gripe cuando se encuentren en presencia de otras personas, máxime en zonas poco ventiladas. Eso sí, como ya ha planteado el Ministerio de Sanidad a las comunidades, en centros sanitarios se aconseja su uso en salas de espera para evitar el contagio a personas vulnerables.

Responsabilidad de la población

Las complicaciones de la gripe no son frecuentes y se producen sobre todo en pacientes ancianos, o con enfermedades crónicas, añaden los médicos. "Para evitar la saturación de los centros de salud y hospitales, SEMES recomienda a los pacientes que sufran gripe y covid no ir a Urgencias a menos que sea absolutamente necesario". Los responsables de SEMES llaman a "la responsabilidad de la población" para que acudan solo cuando se den una serie de circunstancias determinadas.

Se refieren a cuando se es población vulnerable, como bebés, ancianos o personas con patologías especiales; si se tiene sensación de falta de aire, ahogo o dificultad para respirar con normalidad; si se tiene dolor en el pecho con tos muy intensa, vómitos o diarreas que no cesan; alteraciones de consciencia o fiebre alta durante 48 horas que no remite con la medicación habitual. También, si se pertenece a un grupo sensible como embarazadas, personas inmunodeprimidas, personas con cardiopatías, con enfermedades crónicas o diabetes.