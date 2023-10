“Interpretar es como esculpir en la nieve”. Meryl Streep, premio Princesa de Asturias de las Artes, mantuvo este jueves un encuentro con los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias (ESAD) en Gijón. La reconocido actriz, tres veces ganadora del premios Oscar, asistió a una representación teatral en la que los estudiantes hicieron un repaso a los grandes autores españoles, entre los que se encontraban Lorca o Lope, y referencias a cintas protagonizadas por la galardonada, como 'La dama de hierro', 'Kramer contra kramer' o 'Mamma mía'. Tras la función, Streep compartió un rato con los estudiantes en el que dio algunos consejos y muestras de cariño.

Visiblemente emocionada llegó Meryl Streep a la Universidad Laboral, entre gritos de expectación y júbilo de los alumnos. Decenas de los estudiantes de las muchas facultades del edificio esperaron bajo los soportales para protegerse de la lluvia, mientas cualquier movimiento del operativo de seguridad era interpretado como la llegada de Streep a Gijón.

Una vez dentro, Streep se sentó en primera fila para presencia el espectáculo 'In to the ESAD', una representación en la que los estudiantes de arte dramático, como el año pasado con Juan Mayorga, rindieron a un nivel excelso, de matrícula de honor.

Tras la función, en la que hicieron un repaso por las obras de los principales dramaturgos españoles, Meryl Streep compartió un rato con los estudiantes. "Sigo teniendo muchos sueños. Estar aquí, en la ESAD, y ver este espectáculo me ha despertado muchas cosas en la cabeza”, aseguró la artista estadounidense.

"Me dijo que no llorara"

Juan Fernández no pudo evitar las lágrimas cuando Meryl Streep reparó en que llevaba una camiseta con su foto y un libro en sus manos y se paró a firmarle un autógrafo. El pequeño acudió al encuentro entre la actriz y los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Gijón porque su madre, Begoña Quirós, era una de las protagonistas de la obra que representaron para la premiada con el galardón de las Artes. "He visto todas sus películas pero me gusta 'La decisión de Sophie' y 'El Diablo Viste de Prada'", confesó ante los medios. La intérprete no pudo evitar fundirse en un abrazo con su pequeño gran fan. "Me dijo que no llorara", confesó. A Juan le gusta la interpretación pero su sueño es ser director de cine y por eso le ha pedido a Meryl Streep que le espere porque su sueño es llegar a hacer una película.