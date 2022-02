El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes una modificación del Código Penal para ampliar las penas por maltrato animal. En concreto, se aumentará de 18 meses hasta dos años de prisión el maltrato que acabe con la muerte del animal y de tres meses a 18 meses de cárcel las agresiones que impliquen atención veterinaria.

El cambio llegará acompañado de la aprobación de la ley de protección animal, que lleva pendiente desde que en octubre el Ministerio de Derechos Sociales difundió un borrador. La promulgación de una ley estatal en este ámbito es una asignatura pendiente desde hace décadas, por lo que las entidades protectoras y expertos en derechos de los animales aplauden la normativa aunque avisan de que es "insuficiente" puesto que se centra en las mascotas y los animales del entorno urbano.

Uno de los puntos fuertes de la nueva normativa es que impone el sacrificio cero. No se podrá sacrificar animales de compañía salvo por motivos sanitarios y eutanásicos. Cataluña y la Comunidad de Madrid ya tienen legislaciones que impiden la muerte premeditada de animales pero en otras autonomías se permite si las perreras u otros espacios habilitados se llenan o en otras circunstancias. Por ello, según las protectoras, España se sitúa entre los países con mayor maltrato y abandono animal. Se calcula que se abandona un animal cada dos minutos y muchos de ellos acaban siendo sacrificados.

La ley impide además prácticas que provoquen sufrimiento, como el uso de collares eléctricos o pinchos, o la posibilidad de llevar a los perros atados a un vehículo en marcha.

Las tiendas de mascotas

Y, para luchar contra el abandono, obliga a que todos los animales de compañía estén identificados, vacunados y únicamente los puedan criar profesionales. Para ello, se prohíbe su comercialización y venta en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales.

Y es que existen más de 13 millones de animales de compañía identificados. Pero se calcula que otros siete millones se encuentran fuera de control, al no estar registrados, una situación que el anteproyecto legal prevé revertir.

Circos y zoos

Por otro lado, se prohíben los circos con animales salvajes y el propósito es que los zoos y delfinarios se conviertan en centros de recuperación de especies autóctonas. Quedan fuera de la ley las corridas de toros y los animales de producción o experimentación, que se rigen por normas específicas.

En cuanto a las mascotas, la ley fija que sus propietarios no podrán dejarlas en terrazas, patios o sótanos, ni en vehículos cerrados, expuestos al calor o al frío, ni atados a las puertas de un establecimiento sin supervisión presencial. El anteproyecto establece además que una mascota no podrá estar sola tres días consecutivos y, en el caso de los perros, el plazo no podrá ser superior a 24 horas.

"Se trata de una ley pionera [...] que acaba con la impunidad en el maltrato y con el sacrificio porque podemos dejar a nuestros hijos un país donde se cuida a los animales", ha destacado este viernes la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.