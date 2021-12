Como cada año como hace 11 años, Campofrío ha estrenado su espot navideño tal que una 'premier' de cine, con una presentación para la prensa de todos sus actores, primeras figuras del cine español. El anuncio, que se ha convertido en todo un clásico tan esperado como el de la Lotería de Navidad, lleva por título -y 'hashtag' para compartir en redes- #Viviresacojonante, y su fórmula vuelve ser la positividad y una invitación a disfrutar de lo cotidiano a pesar de las adversidades que pueda tener la vida, ya sea una pandemia, el desabastecimiento, la subida de los suministros o una catástrofe como el volcán de la Palma.

Karra Elejalde es en esta ocasión el protagonista de la cinta, un hombre cuya figura representa en sí mismo todos los miedos de la sociedad actual, que hace dos años recibió "un sopapo social en forma de virus" y decidió no abrazarse con sus amigos, que le asusta lo que pasa en Rusia, con el bitcoin, y hasta dejó de ducharse cuando se enteró de que no era bueno hacerlo todos los días, que cuando decidió volver a salir se dio cuenta de que podían robarle un riñón, y que apagó todos los aparatos en casa por miedo a que le escucharan... Ese hombre vivía con tanto miedo que hasta decidió no celebrar la Navidad para evitar que le diera un subidón de tanta felicidad. "Deberían haber buscado a otro porque yo no soy así -ha confesado entre risas Elejalde en la presentación-. "No digo que sea un despreocupado, pero yo soy un poco más 'echao palante'".

El trío de 'repetidoras'

Él es la primera vez que participa en la campaña de la empresa charcutera, la tercera marca más comprada en España, según ha subrayado Javier Portillo, director de marketing de Campofrío. Las que sí repiten son la propia directora, Icíar Bollaín, cuya última película ha obtenido 14 nominaciones a los Goya, y que ya dirigió los 'spots' 'Hazte Extranjero', 'El CV de todos' y 'Despertar', así como las actrices Belén Cuesta y Candela Peña.

Para la realizadora de 'Te doy mis ojos' ha sido un reto "contar pequeñas historias que te acercan a la realidad". En clave menos seria, Peña ha resumido el espíritu de la campaña con una contundente frase: "Por muy zurullo que sea el día de hoy, mañana puede ser mejor".

La espoleta de este mensaje positivo la pone en la cinta el testimonio real de la viticultora palmeña Victoria Torres, 'Vicky', con quien Bollaín se puso en contacto para rodar el anuncio el pasado mes en varios escenarios de Madrid. "Un volcán construye al mismo tiempo que destruye. Mis viñas están en ceniza volcánica. Forma parte de lo que somos, esta es nuestra casa. Me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos. Son 6.000 personas fuera de casa. Quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido. He sentido miedo, pero también el impulso de continuar porque quiero, porque creo que es importante y porque la vida sigue", dice la mujer en la tele.

El coraje de La Palma

El coraje y la determinación por seguir adelante frente a la adversidad que están mostrando los conciudadanos de La Palma han sido fuente de inspiración de la campaña "y deseamos que también lo sea para los españoles que están pasando por momentos de dificultad”, señala Portillo.

'Acojonados', el título de la misma, es una idea original de las directoras creativas Mónica Moro y Raquel Martínez -"y van 10 + 1"- que han destacado que este año han elegido una música muy especial, un paso de Semana Santa llamado 'A la Gloria' -obra de Miguel Ángel Font-, que habla de "la muerte y resurrección que vive el personaje", explican ambas. "Una conexión con la cultura popular pero utilizada en un contexto inesperado que le da a la pieza el toque de originalidad que se perseguía", han asegurado. Precisamente esta resurrección es lo que experimenta el protagonista tras escuchar el mensaje de la luchadora de La Palma, lo cual le hace cambiar de actitud y mirar el futuro con optimismo: "Socializar te deja bien, he vuelto a compartir abrazos, a viajar.. porque "vivir es acojonante".

En este viaje en el que vuelve a disfrutar de los placeres mundanos Elejalde no está solo, le acompañan también los actores Carlos Areces y Darko Pericy ('La casa de papel'); el cómico y actor Edu Soto, y el conocido 'youtuber' El Cejas.

Con un equipo de producción de más de 150 profesionales y la participación de 75 extras de figuración y actores secundarios de una compañía teatral, la cinta se ha rodado en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid –La Bolsa, Puente de la Reina, Madrid Río, barrio de Orcasitas, colonia amarilla de Legazpi, salaMirandello y El Escorial- y ha contado con Pau Esteve como director de Fotografía, y Javier Alvariño como director de Arte.