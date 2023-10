La cerveza, una de las bebidas más antiguas y queridas en la historia de la humanidad, no solo es un placer para los sentidos y una vía de escape para pasar un rato distendido con nuestros compañeros después de la oficina; también ofrece beneficios para la salud cuando se consume con moderación según ha demostrado el reciente estudio 'Beer-gut microbiome alliance: a discussion of beer-mediated immunomodulation via the gut microbiome' publicado en la revita Front Natur.