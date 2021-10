La conmemoración del Centenario de los Patios tiene este octubre una cita ineludible: los Patios de Otoño en Córdoba, o lo que es lo mismo, la apertura extraordinaria de 24 patios durante los fines de semana del 16 y 17 octubre, coincidiendo con el Festival de Arte Floral Contemporáneo Flora, y los días 23 y 24, que lo harán con en el puente festivo local de San Rafael.

En esta ocasión participan los ganadores de los 21 premios del concurso, además del Centro de Interpretación de los Patios de Trueque 4 y San Juan de Palomares 11, así como Siete Revueltas 1, la Casa de las Campanas, que albergará gran parte de la programación paralela.

Para ayudar en la planificación de las visitas a los patios, Diario CÓRDOBA ha elaborado un gráfico sugiriendo dos rutas de 12 patios cada una: la primera, por el interior del Casco Histórico y los barrios de San Marina, San Lorenzo y San Andrés, y la segunda, siguiendo la Ribera del Guadalquivir a través del Alcázar Viejo, La Judería, San Pedro y Santiago.

A continuación, ofrecemos el listado completo de los 24 participantes con los premios obtenidos en la edición de mayo y sus características más singulares:

Chaparro 3: Vecinos en primavera, vecinos en otoño

ARQUITECTURA MODERNA. CUARTO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Ya pudimos ver en la edición especial del 2020, debido a la crisis sociosanitaria del año pasado, a este patio en otoño, donde los cuidadores, las seis familias de vecinos del inmueble, supieron sacarle todo el partido a las plantas de verde y a la fuerte personalidad que ya tiene el recinto tras 12 participaciones consecutivas. Algo que hay que achacar, precisamente, a los propios cuidadores, que viven el patio con intensidad todo el año, y no es una frase hecha. Miren el uso de los arriates, cómo los cactus y crasas aprovechan los rincones más soleados, el entorno de la escalera, el de la fuente… Siempre incluyen algún guiño cultural para sorprender al visitante. Un sello de la casa.

Marroquíes 6: Campeón de las flores en verde y blanco

ARQUITECTURA ANTIGUA. PRIMER PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Por supuesto que no faltarán flores este octubre en el más premiado patio del último cuarto de siglo. Pero sin, por ejemplo, las gigantes buganvillas que crean auténticos toldos de color en mayo. Lo que no tiene que ser motivo de tristeza. Tómenlo como una invitación a disfrutar con más intensidad de todas esas otras plantas de verde que en primavera se ven eclipsadas y, por supuesto, de ese laberíntico recinto de seis callejuelas con nueve viviendas habitadas y otros tantos talleres. Una otoñal ocasión para admirar el antiguo lavadero comunitario, las cocinas que llegaron a usar hasta 23 familias hace un siglo… Una lección de antropología y de la historia popular reciente de Córdoba.

Zarco 15: Un patio con sorpresas a descubrir siempre

ARQUITECTURA MODERNA. PREMIO SINGULAR EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

En el especial certamen de otoño del 2020, en el que los patios abrieron pero sin competir en plena crisis de la pandemia, el recinto de Juana Romero ya lució especialmente gracias a ejemplares de verde únicos, que en otoño son los reyes en todo patio y en este recinto, más aún. Un helecho arborizado de más de tres décadas, esparragueras, boinas, costilla de Adán… También es una buena ocasión para fijarse en las colecciones populares o en ese pequeño cañón de hace tres siglos que se conserva en el patio. El propio recinto es una sorpresa por su forma irregular y hasta con un singular arco haciendo esquina. Tengan cuidado con el escaloncito al pasar al centro del patio, no tropiece.

Parras 5: Isabel, Pedro... siempre os vamos a querer

ARQUITECTURA MODERNA. PRIMER PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

María Isabel Navajas y Pedro Montes, y ya lo van diciendo para que los cordobeses se hagan a la idea, posiblemente no abrirán su patio el próximo año. No pasa nada malo, no se preocupen. Es simplemente un giro en sus vidas, pero incompatible con lo que exige el cuidado de un patio hoy en día, y más aún si se trata del patio moderno más premiado desde que se creó la categoría. Tampoco estarán este otoño en su esplendor las más de 60 especies diferentes de geranios y gitanillas. Pero... ¡Fuera penas! A disfrutar este octubre del cariño que se nota que le ponen al patio sus cuidadores y de esa institución que es su gigante costilla de Adán. Que nos sea una despedida, sino un «hasta siempre».

Parras 6: Todo auténtico bajo la esparraguera

ARQUITECTURA ANTIGUA. SÉPTIMO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Patio castizo y popular donde los haya y Mención de Honor 2018. Su pavimento de bolos de río populares, el que cada muro pertenezca a un siglo distinto tras casi medio milenio de anexiones y segregaciones de edificios que sirvieron de cuartel, convento, hospital y por supuesto de casa de vecinos; el pozo, los elementos recuperados... Todo es auténtico y prospera con el cariño que se le pone, aunque este año no sea de los mejores de la familia de Chari Cantillo, su cuidadora. Miren la espectacular esparraguera fina (premiada por el Real Jardín Botánico), el limonero, los rosales… Imprescindible recordar que por el patio correteó de niño Pablo García Baena y que el recinto espira poesía.

Pastora 2: Para la belleza siempre hay tiempo

ARQUITECTURA MODERNA. QUINTO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

El florista y artesano Rafael Barón reconoce que, con la crisis en el sector de la flor debido a la pandemia, este otoño aún es más difícil encontrar plantas que den notas de color a un patio, lo que no quita que su recinto esté tan bonito y trabajado como siempre. ¡Faltaría más! Eso sí, Barón ha sacado tiempo de donde no lo hay, y es que además de abrir su casa a los visitantes los dos fines de semana dará una clase magistral en la programación paralela del Certamen de Arte Floral Contemporáneo Flora y, como presidente de la asociación de cuidadores Claveles y Gitanillas está celebrando el 25 aniversario del colectivo con actos como la exposición del 10º Concurso de Pintura Patios de Córdoba.

San Juan de Palomares 8: Lo castizo y lo antiguo en un recinto ‘moderno’

ARQUITECTURA MODERNA. SÉPTIMO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Tras la edición especial del 2020 de otoño por la crisis sociosanitaria, el patio de Julia Cordero y Gabriel Castillo regresa a otra convocatoria especial en octubre y, aunque el verano cordobés es demoledor para todo recinto y sobre todo para las plantas de flor, el gigantesco pacífico, el mayor de la ciudad, ha servido de nuevo para preservar el resto de variedades del patio. No faltarán flores este otoño, pero la cita de octubre supone una gran ocasión para admirar singulares plantas de verde de este castizo recinto, heredero de un inmueble de hace dos siglos y que ha recuperado una esencia e hitos mejor que otros edificios antiguos. Vean la piezas arqueológicas singulares rescatadas en su día.

San Juan de Palomares 11: Cuadros aparte, un patio que ni en pintura

RECINTO INSTITUCIONAL. PARTICIPANTE EN EL CONCURSO DEL CENTENARIO FUERA DE COMPETICIÓN

El patio de Doña Josefita, que Vimcorsa salvó en su día de la piqueta para preservar esta joya, la más premiada y emblemática en los años 60 del concurso centenario, no solo permite disfrutar de un singular recinto castizo que mantiene en flores y alma la asociación de cuidadores Claveles y Gitanillas, que tiene su sede en parte del inmueble. Al respecto, la asociación de cuidadores (que por cierto, también está de celebración este año y conmemora sus bodas de plata) abre también su casa para mostrar del 16 al 24 de octubre, incluso entre semana (en este caso con horario de 17 a 20 horas) las obras ganadoras del 10º Concurso de Pintura Patios de Córdoba, que organiza la asociación.

Frailes 6: El ‘Patio Vesubio’, en erupción otoñal

ARQUITECTURA ANTIGUA. PREMIO SINGULAR EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Uno de los patios con más personalidad propia, gracias al carácter que le imprimen Virginia Molina y Pedro Urbano junto a sus hijos, también abrirá sus puertas los dos fines de semana de esta convocatoria de otoño. Es de los patios a los que el otoño le sienta bien… muy bien, todo hay que decirlo, ya que Virginia, aunque le encante también el color tiene una preferencia especial por plantas de verde, de esas que llegan a una casa para quedarse muchos años. Crasas, ejemplares silvestres, plumas de Santa Teresa… El otoño da otro ambiente a este patio de intenso añil mediterráneo. Incluso la poesía pintada en la escalera parece que tiene otros matices distintos a los de primavera.

Trueque 4: El lugar de la ‘ciencia’ y ‘esencia’ del patio

RECINTO INSTITUCIONAL. PARTICIPANTE EN EL CONCURSO DEL CENTENARIO FUERA DE COMPETICIÓN

El Centro de Interpretación de los Patios, en la casa de vecinos donde Carmen Montilla se convirtió en una institución viviente de estos recintos al final de sus cuatro décadas de participación, también abrirá en este ciclo especial de otoño del 2021, mientras se espera que se solucione el problema que impide su apertura durante todo el año. Vayan con tiempo para disfrutar (o redisfrutar, si ya lo conocen) no solo de este patio emblemático en octubre, con su pozo de obra que es una de las imágenes más difundidas dela ciudad por los visitantes, sino también de las dependencias donde se divulga el sentido y la grandeza de la Fiesta de los Patios, Patrimonio de la Humanidad desde 2012.

Plaza de las Tazas 11: Tan patio grande como gran patio

ARQUITECTURA ANTIGUA. SEGUNDO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Cristina Bendala ha logrado interpretar y reinterpretar aquel patio que fue hasta los años 70 el corazón de una casa de vecinos con 10 familias, uno de esos recintos que, como ya describía Ramírez de Arellano, eran enormes en la zona y hasta albergaban huertos. Como pueden imaginar, ni en mayo ni en otoño faltan plantas de verde y un impresionante fondo de armario de plantas de mediano y gran porte para cubrir el espacio y sorprender al visitante, sin olvidar ese terrarium especializado en cactus. Bendala, además, está recuperando la memoria del patio y las familias que lo vivieron en una auténtica cruzada por la historia popular cordobesa. Fíjense en la exposición de la entrada.

Isabel II 1: Con sensibilidad y todos los sentidos

ARQUITECTURA ANTIGUA. SEXTO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Las tres familias que cuidan el Patio Al-Yumn (que puede entenderse como de la Felicidad o de los Sentidos) miman un recinto que ya por su arquitectura es singular, combinando elementos de construcciones populares del siglo XVIII y XIX, como los tramos de galería porticada, sin olvidar hitos reutilizados como los capiteles de la galería de entrada: uno romano, otro islámico y un tercero califal. El agua y su sonido, el perfume de su rincón de aromáticas (es de los patio que más miman esta parte típica en los recintos), el color y hasta la experiencia de tocar uno de esos capiteles, aunque no se deba en estos tiempos de pandemia, son momentos de los sentidos a vivir y guardar para siempre.

Tinte 9: El ‘dedo verde’ y otras formas de magia

ARQUITECTURA ANTIGUA. SEGUNDO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

La cuidadora que más ediciones lleva participando sin falta alguna, Ana Muñoz con 36 años consecutivos, afirma haber heredado de su abuela el don del dedo verde, que hace que todo lo que planta y cuida prospere, todo ello en una casa que en el siglo XVIII habitó una curandera -hechicera, para aquellos tiempos- y en un edificio que respira magia por todas partes. Solo tienen que fijarse en la sonrisa de Ana y ver con qué felicidad comparte con el visitante los secretos de su mágico patio (ya sea en primavera, verano o en esta cita de octubre) a poco que le pregunten. Como esa colección de micromacetas que, en un suspiro de tierra, crecen junto al pozo y que Ana riega gota a gota con una jeringuilla.

Siete Revueltas 1: El recinto vuelve a ser el más flamenco

ARQUITECTURA ANTIGUA. PARTICIPANTE EN EL CICLO POR ALBERGAR ACTOS DEL PROGRAMA PARALELO

La pandemia hizo que el pasado mes de mayo el Patio de las Campanas, emblemático por su recuperación por la Asociación de Amigos de los Patios en los años 80, no acogiera sus típicas citas musicales, sobre todo de flamenco. Eso permitió disfrutar de un patio excepcionalmente tranquilo (que también es un aliciente) y de elementos desde el siglo XIV como sus yeserías mudéjares. Pero el Patio de las Campanas, si no repica, no es el mismo. Así que hay que felicitarse porque este mes acoja buena parte del programa paralelo del presente Patios en Otoño, volviendo tras año y medio las actuaciones al escenario del patio principal.

Maese Luis 22: Un patio entendido por la artesanía del alma

ARQUITECTURA ANTIGUA. OCTAVO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

El patio que cuida Luisa García con ese mismo espíritu artesanal de su oficio siempre sorprende por sus composiciones, macetas colgantes, el limonero en espaldera que crece buscando la luz del estrecho patio, el verde rincón de la fuente (este otoño no será únicamente esta zona en la que prevalecerá el verde), las columnas de hierro fundido, el pozo y el zaguán magníficamente recuperados, la solería hidráulica de principios del XX… Todo nos habla de una de esas escasísimas viviendas unifamiliares que se construyeron hace dos siglos, que aún más raramente se conservan y que está repleta de la Historia. Por ejemplo, cuando albergó hace nueve décadas la redacción del periódico.

Martínez Rücker 1: Verde otoñal a grandes dosis en la Judería

ARQUITECTURA ANTIGUA. PREMIO SINGULAR EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

La parra y el rosal trepador que dominan una gran parte del patio, creando una bóveda que a veces alcanza el peculiar pozo de origen medieval, aseguran para este otoño gran parte del verde que todo patio de los que abren precisa para no defraudar al visitante. Este recinto, sin embargo, es una apuesta segura porque siempre la presencia de plantas de verde ha sido uno de sus puntos fuertes: la citada parra, helechos, esparragueras, cintas… junto a ese pavimento de bolos y esa peculiar configuración del inmueble, fruto de las anexiones y segregaciones a lo largo de cinco siglos. De ahí esa peculiar galería con uno de sus arcos cortado o la escalera en ele de acceso a una vivienda.

Céspedes 10: Un espacio familiar abierto al mundo

ARQUITECTURA ANTIGUA. PREMIO SINGULAR EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Se trata de un patio cordobés que además de «hacer comunidad» como reconoce la Unesco de esta fiesta, sobre todo hace familia. Y es que el patio de la casa de los seis hermanos Torrealba, aunque la mitad de ellos ya vivan fuera de Córdoba, sigue siendo el nexo emocional de la familia, explica Rosario Torrealba. Pero no crean que es un patio íntimo. Cuando abre sus puertas es sin duda, gracias al turismo del entorno de la Mezquita, el más internacional en cuestión de visitantes. El inmueble ya estaba documentado en 1768, con dos galerías en los lados de arcos rebajados y al que le sienta muy bien la penumbra y el tiempo otoñal, lo que permite que sus plantas de verde prosperen.

San Basilio 14: Exuberante bienvenida al Alcázar Viejo

ARQUITECTURA ANTIGUA. QUINTO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Para gran parte de los que llegan al más popular de los barrios de Patios, el Alcázar Viejo, este recinto que cuidan Carmen Ibáñez e Ignacio Álvarez es por su ubicación -junto al Arco de Caballerizas y la Torre de Belén-, el primero en ser visitado. Así, sobre él pesa la responsabilidad de causar una primera buena impresión de lo que son los patios cordobeses, lo que Ignacio y Carmen consiguen con nota. En el edificio llegaron a vivir seis familias (se conserva la cocina o el lavadero, de más de dos siglos) y a cuyo patio, en donde todo es castizo y auténtico, se accede por un pórtico de arcos barrocos. El lugar es parte de la ruta turística ‘DePatios’, que permite visitar estos recintos no solo en mayo.

Martín de Roa 7: El honor y el privilegio es nuestro

ARQUITECTURA ANTIGUA. MENCIÓN DE HONOR EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

El patio que cuida con su familia Rosa María Collado entró en el mes de mayo en el exclusivo club de los distinguidos a lo largo de los cien años del Concurso con la Mención de Honor. Así que también es todo un privilegio poderlo visitar este mes de octubre aunque, como es lógico pensar, sin la profusión de gitanillas que abrumó al jurado el pasado mes de mayo, pero con atractivos más que de sobra: como esa primera flor de la gamba que llegó a Córdoba hace cuatro décadas, la estructura del inmueble, los elementos comunes de la antigua casa… De hecho, aún Martín de Roa 7, tras la recuperación por Vimcorsa en 2011, alberga tres familias y conserva todo el alma de casa de vecinos.

Martín de Roa 2: Belleza otoñal en el ‘Patio de la Muralla’

ARQUITECTURA MODERNA. TERCER PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

El Patio de la Muralla, que cuida Araceli López junto a su hija y a Rafael, también es de los que se ven favorecidos por el otoño, con menos flores que en el exuberante mes de mayo, lógicamente, pero sin faltar el color y con plantas de verde sorprendentes. A ello contribuye el que Martín de Roa 2 participe en una de esas rutas guiadas que permiten a cualquier visitante de la ciudad conocer los Patios en otras fechas fuera de mayo, aunque ello obligue a un sobreesfuerzo a los cuidadores para tener el recinto perfecto durante todo el año. Aunque el inmueble es moderno, la presencia de la muralla medieval del Alcázar Viejo aún da más romanticismo otoñal si cabe a este recinto.

San Basilio 20: Un patio con la voluntad de los sueños

ARQUITECTURA MODERNA. OCTAVO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Quizá haya que reprochar a la arquitectura moderna que muchas veces se lo pongan difícil a los cordobeses para recrear en nuevos edificio el espíritu y la vida de los patios tradicionales. Pero frente a ello está el ingenio, la habilidad y la sensibilidad, como en el caso de Juan Jiménez e Isabel Martínez, que junto a las reproducciones de piezas arqueológica y de época de Paqui Hidalgo (madre de Juan) han forjado un patio hermosísimo haciendo de la cochera zaguán y del recinto un fresco recinto con guiños al pasado romano, la época califal, el barroco...todo ello con muchas plantas de verde y especies pensadas a años vista, como el magnífico limonero en espaldera.

San Basilio 40: Nueva vida en el ‘Patio de la Costurera’

ARQUITECTURA ANTIGUA. CUARTO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Nunca estará de más recordar el esfuerzo que hizo Maritxelli Valle y su familia en 2016 para hacerse con este inmueble casi en ruinas y salvar la pequeña-gran historia de la Casa de la Costurera. Ciertamente, Amigos de los Patios, Vimcorsa y empresas hoteleras ya han recuperado casas populares y sus patios, pero fue la primera vez que una iniciativa casi familiar se embarcaba en un proyecto así y pensando sobre todo en su patio. Allí encontraron desde elementos del siglo XIII hasta una mesuzá que demuestra que la casa llegó a ser ocupada por judíos. El patio ya estaba hermoso en el 2016, pero ahora las plantas respiran veteranía y el entorno tiene un carácter castizo y una personalidad propia.

San Basilio 44: Imprescindible en el año del Centenario

ARQUITECTURA ANTIGUA. TERCER PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Es el patio cordobés más conocido, fotografiado, visitado (Reyes incluidos) y difundido por internet, todo ello debido a su larga historia en el concurso desde 1955, su palmarés de premios con más menciones de honor que ningún otro, su estratégica ubicación y a que, tras ser salvado de la piqueta en 1974 gracias a la por entonces recién fundada Asociación de Amigos de los Patios, este recinto abra todo el año en el horario laboral de los talleres que cobija. En todo caso, esta iniciativa de otoño para conmemorar el Centenario del Concurso quedaría coja sin este patio, menos florido que en mayo y más otoñal para la ocasión, pero igual de encantador gracias a la maestría de Teo Rueda como cuidador.

Duartas 2: Mucha vida tras el implacable verano

ARQUITECTURA MODERNA. SEXTO PREMIO EN LA EDICIÓN DE MAYO DEL CONCURSO DEL CENTENARIO

Isabel y José Luis Luque cuidan el patio de este edificio que sigue La estructura preexistente del inmueble anterior, que ya ganó un premio en 1961. Es uno de los patios más abiertos y soleados y, por tanto, de los que más sufren el inclemente verano cordobés. Sin embargo, en septiembre ya comienza a prosperar de nuevo el rincón de las aromáticas y la zona más sombría de la casa, la de alrededor del pozo, donde las plantas de verde y las crasas sorprenden. No se pierdan la disposición de los arriates y las colecciones de antigüedades, entre ellas la de vasijas y tinajas, alguna de hasta dos siglos de antigüedad. Observen el partido que le sacan, también en otoño, al rincón de la escalera.