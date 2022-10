El juego del Armagedón

Pues, mire usted por dónde, Putin no iba de farol cuando amenazaba con utilizar armas nucleares si así lo creía necesario para salvar a Rusia. Joe Biden ha certificado la posibilidad muy real y cercana de un Armagedón, es decir, de una destrucción total atómica del mundo, la venida del Apocalisis bíblico, el Juicio Final, el fin de la especie humana. Esta profecía no es una tremenda hipérbole nacida de una idea religiosa, sino que está basada en la observación de la Naturaleza. Al fin y al cabo, cualquier antropólogo o paleontólogo o biólogo le dirá que las especies nacen condenadas a desaparecer. Así ha ocurrido siempre y no hay razón para creer lo contrario. Es una evidencia científica. La clave es que nunca nos dijeron cuándo le llegaría el fin al ‘homo sapiens sapiens’ y eso creaba temor y sumisión y la gente seguía andando y haciendo travesura y arrepintiéndose.

¡Pues se acabó! Si no creen en la Biblia ni en la Ciencia ni en el malvado Putin, ni siquiera en el calentamiento global que tenemos delante de nuestras narices y que también nos conducirá a la extinción de no tomar medidas, hay que creer al presidente de los EEUU Joe Biden, un viejecito soñoliento y visionario que no se equivocó cuando advertía de la invasión rusa de Ucrania y nos parecía que exageraba, que era imposible una nueva guerra en nuestra bella Europa y a mí se me ponían los vellos de punta de solo pensarlo. No comprendía (y así lo manifesté en estas páginas) cómo la gente sencilla como usted y como yo, que no tenemos intereses geopolíticos ni macroeconómicos ni hegemónicos, sino deseos de paz y pan, no se echaba a las calles del mundo pidiendo no a la guerra para que se evitara.

Pero ocurrió y nos aprestamos (los gobiernos que nos representan en la UE y en la OTAN, quiero decir) a armar hasta los dientes a los ucranianos, a usarlos como carne de cañón para defender su patria y todo eso y lo de más allá y, si ganan, mal y, si no ganan, igual es. Pues, digo yo: si Rusia derrota a Ucrania y sus aliados, ¿no tendríamos el previsible Armagedón? Porque no hay que olvidar que Joe Biden está convencido que Putin no va de farol y él va en serio y, por su sapiencia, con las cartas marcadas.

*Comentarista político