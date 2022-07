‘Solo pienso en ti’, la canción que derribó barreras

El 75 cumpleaños del cantante y compositor Víctor Manuel guarda una importante relación del asturiano con Córdoba, pues ocho artistas se han unido para hacerle un homenaje con una nueva versión de su canción ‘Solo pienso en ti’, quizá la de más éxito de su carrera -en la que hay otros temas memorables- y un himno de amor tan valiente como bello. Al tiempo que el cantautor inicia la gira de su 75 aniversario, Amaral, Andrés Suárez, Dani Martín, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Rozalén, Santi Balmes (de Love of Lesbian) y Sidonie le han rendido tributo recreando esta canción que se inspiró en una pareja de enamorados residentes en el centro de Promi en Cabra. El propio Víctor Manuel se reunió con ellos al recibir un premio en el 2018 con motivo del 40 aniversario de la canción y los cantantes que lanzan esta nueva versión anuncian que los beneficios irán a Promi, para respaldar su labor social. Más de cuatro décadas han transcurrido desde aquella historia de amor que se plasmó en la realidad en un matrimonio y tres hijos, y cuyos protagonistas, Mariluz y Antonio, siguen viviendo en la residencia de Promi. En este periodo ha habido importantes cambios en la percepción social sobre las personas «distintas», que necesitan ayuda para compensar sus limitaciones intelectuales o físicas, pero que deben disfrutar del respeto y la plena integración en la sociedad. No ha sido un camino fácil, solo hay que recordar, como ha señalado en muchas ocasiones el fundador de Promi, el egabrense Juan Marín -que con su humanismo y visión de futuro se anticipó y convirtió a Córdoba en una referencia nacional- , cómo estas situaciones eran motivo de vergüenza y hasta había familias que «escondían» a sus hijos con síndrome de Down u otras situaciones de dependencia. Queda mucho por andar, muchas realidades y percepciones que transformar, pero se ha avanzado significativamente, y la canción ‘Solo pienso en ti’ ha contribuido de forma decisiva a derribar barreras y prejuicios y a construir una sociedad mejor.