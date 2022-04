Una de las artistas cordobesas más desconocidas es Luisa Rafaela Valdés (Luisa Morales), nacida en 1654 y bautizada, de hecho, en San Pedro. Es probable que no la conozcan, pero el British Museum de Londres conserva algunas ilustraciones de ella. Hija de Juan Valdés Leal, apenas sabemos nada de su vida ni de su obra, salvo que aprendió el oficio de pintora en el taller de su padre en Sevilla. De lo poco que está localizado suyo son unos grabados ilustrando la publicación ‘Fiestas de la Santa Iglesia de Sevilla al culto del Señor Rey San Fernando III de Castilla i Leon’. Es muy probable que su labor no se limitara a estos trabajos que firmó sola y que ayudara, como era habitual en los talleres de la época, a su padre en otras producciones, la mayoría de temática religiosa.

En este sentido, es abrumador pensar en cuántas mujeres-artesanas-artistas han trabajado, de modo anónimo, en menesteres relacionados con la Iglesia. La labor, especialmente, de las cientos de exquisitas bordadoras de las que nunca sabremos sus nombres. Es desolador. Su labor ha sido fundamental a la hora de narrar el amor, la admiración y la sensibilidad en los textiles.

Hay pocas iconografías y liturgias tan potentes como las creadas por la Iglesia. No hace falta ir todos los domingos a misa para que te clave al suelo en procesión Nuestra Señora de las Angustias Coronada un Jueves Santo en nuestra ciudad. Y es que, en el fondo, en toda manifestación artística se da un acto de fe -aunque de distintos modos- pero un acto de fe que es imprescindible para experimentar lo que esa pieza te quiere decir.

Así, tampoco hace falta ser un experto en arte contemporáneo para acercarse al C3A y explorar, dejarse llevar, por esos actos de fe que los artistas actuales lanzan. No se trata de número de visitas, se trata de las preguntas que me lanzan en un sitio así y a dónde me llevan; si creo a esos artistas y si me dejo arrastrar por la poesía que ocultan estas piezas. Quizás tampoco lo saben, pero esta semana su exposición ‘Futuros Abundantes’ ha abierto las secciones de cultura de los medios más importantes del país, tanto generales como culturales.

Merece la pena acercarse a las procesiones, como al arte contemporáneo... Y si es con sus hijos, mejor.

* Artista y profesora de la Universidad de Sevilla.