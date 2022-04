Belle, sí, bestias, no

Acabo de colgar el teléfono y me he puesto a escribir. Sí, mi pequeño, a los cinco años y con ese chaquetón que te han comprado y del que te sientes feliz porque es, y a boca llena lo pregonas, para siete años, eres ya un tío grande. Y es por eso que, entre otras muchas cosas, has aprendido a manejar el móvil y marcar mi número, cada vez que se te ocurre decirme algo. Y la verdad es que hoy he sentido preocupación y pena al oírte: «Abuela, ¿estás ahí? Es que yo no quiero ya soñar más con la bestia. Yo quiero soñar con la playa, con la tarta de mi cumpleaños... ¡también con la bella!» «¡Pero si la bestia es buena!» - intentaba explicarte yo -. «Sí; ya lo sé, pero es muy fea y da muchas voces. A mí me gusta sólo cuando se convierte en príncipe» Hasta aquí las sabias reflexiones de un niño, pero hoy día habría que tapar la boca a los Medios de Comunicación que ya no son bestias- principes, ni brujas, de cuentos, sino cada día, noticias que nos sobrecogen, que nos deprimen y tapan la boca para que no salga de ella más palabras que: ¡ay, mamaíta qué pasará! Terrible fue el tema de la Pandemia cuando con estos ojitos veíamos muertos apiñados en el palacio del hielo. ¡Dos años, mascarillas, confinamientos, vacunas, etc! Pero abrió la boca el volcán y la lava se colaba en nuestras casas, haciéndonos temblar al contemplar abiertas, las puertas del infierno, pero algo peor se cernía sobre nuestras cabezas: la tercera guerra mundial: bombas atómicas, misiles, muerte, destrución. Y digo yo, ¿no hay noticia alguna que nos dibuje a las bestias transformadas en bellas? ¿Acaso no convenga? El miedo nos achica, nos paraliza, luego, ¡fuera bestias y a vivir! No se puede ser feliz con la espada de Democles siempre sobre nuestras cabezas.

*Maestra y escritora