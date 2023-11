Miguel Bosé no necesita presentación, porque es uno de nuestros cantantes más icónicos y un personaje de los más controvertidos del panorama actual. No obstante, hasta hace poco había mantenido un misterio total sobre su vida privada que nadie había conseguido desvelar. Pese a que se sabía que era bisexual, no se le había conocido pareja desde Ana Obregón, y, solo después de tener cuatro hijos y protagonizar una tormentosa separación, se descubrió quién era el hombre de su vida.

Para contar los aspectos conocidos y los guardados bajo llave de su vida privada y profesional se estrenó en marzo, en Skyshowtime, ‘Bosé’ una ficción que venía avalada por un guion de Ángeles González-Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre, con José Pastor y a Iván Sánchez como protagonistas. Y que contaba con el visto bueno del propio artista. Y ese sería solo el inicio, porque luego vendría 'Bosé Renacido', la 'docuserie' con la que acabaría de ajustar cuentas con su pasado. “’Bosé’ es una serie absolutamente fidedigna, aunque luego se ha sabido embellecer y se ha hecho ficción. Es un pedazo de serie”, asegura Miguel Bosé. Lo que no quiere decir que se hayan omitido partes oscuras de su biografía. Y ahora llega en abierto a Telecinco. La emisión del primer capítulo en la cadena de Mediaset, que será este lunes, 6 (22.00 horas), viene acompañada de un programa especial, presentado por Joaquín Prat, que se emitirá tras el episodio. En ella se ofrecerá una entrevista con el cantante en la que este hablará de aspectos que se verán en esa primera entrega. A continuación, personas vinculadas a él comentarán sus palabras y momentos clave de la serie: su hermana Paola Dominguín; sus amigas Bibiana Fernández, actriz y cantante --que colabora actualmente en ‘TardeAR'-- y Andrea Bronston, actriz y cantante, hija del productor Samuel Bronston, así como la periodista Rosa Villacastín, muy cercana a la figura de Bosé. Una canción, una etapa Producida por Paramount, en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia) –la CEO de esta productora, Macarena Rey, es amiga íntima del cantante--, Elefantec Global y Legacy Rock, y dirigida por Miguel Bardem y Fernando Trullols, la ficción se centra, en sus seis episodios, en uno de sus éxitos para contar, desde la inspiración, composición y grabación, un momento de su vida. Empezando por la icónica ‘Linda’, que supuso su debut como ídolo pop adolescente, y pasando por canciones como ‘Bandido’ y ‘Morena mía’, composiciones disco, new wave, pospunk, 'mainstream', art rock y dance-pop, que le han llevado a sumar más de 30 millones de discos vendidos y más de 70 números uno en diferentes países, así como premios Grammy, MTV Music Awards, Billboard Latino, Ondas y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Pero para ‘Bosé’ es importante sobre todo la persona, muy famosa, pero con tal ambigüedad, que nunca se ha llegado a conocer del todo. Contar la historia del hijo de un famoso torero, tradicional y conservador, y una estrella del cine italiana, sofisticada y moderna, que protagonizaron un escandoloso divorcio en la España aún franquista cuando el niño tenía 11 años. Unas circunstancias que le empujaron a desarrollar su personalidad, marcada por el carácter heredado de su padre (su perfil seductor, entre otras cosas) y el imán que le suponía tener la belleza de su madre. Además de la rebeldía de ambos. Saltos en el tiempo La ficción, que va dando saltos en el tiempo, comienza en 1996, cuando un Bosé ya adulto -- papel que interpreta Iván Sánchez (‘Hospital Central’, ‘Hispania, la leyenda’)-- se dispone a presentar su álbum multi-Platino ‘Papito’. Un recopilatorio de sus mayores éxitos que le lleva a ‘Linda’, la canción que en 1977 catapultó al estrellato a un joven Bosé --al que da vida un casi clónico José Pastor (‘La otra mirada’, ‘Acacias, 38’)--, que había comenzado una carrera como actor alentado por su madre y cuestionado por su padre. Una época más luminosa en la que ya da rienda suelta a su bisexualidad --fue pareja, además de Obregón, de Nacho Duato--, algo que escondería por exigencias de las discográfica. Mientras que el de los 2000 está en su plenitud profesional, pero en lo personal se encuentra luchando por cumplir un sueño postergado, y que no le resultará fácil: el de ser padre. La serie eludirá los últimos aspectos de su vida, como su posicionamiento antivacunas y negacionista del covid, pero no evitará otros tan oscuros como las drogas y una vida de desenfreno en la que se sumió por décadas. El joven y el adulto A uno no se le ocurre mejor actor para dar vida al Bosé joven que José Pastor, actor malagueño de 29 años, ya que, además de guardar un asombroso parecido físico con Bosé, canta (la voz es la suya) y baila igual. ""Analicé todo lo que hacía, pero sin imitar. Solo cuando estaba televisado. Por ejemplo, la actuación en el Florida Park, porque la gente la recuerda. Tenía que ser igual. Y lo mismo hizo Iván con la entrevista con Mercedes Milà", confiesa. Sánchez, por su parte, intérprete que trabaja a caballo entre España y México, da vida al adulto: "Yo he crecido con su música. Pero aquí vamos a descubrirlo y conocerlo para llegar a entender todo lo que es Miguel Bosé. Con sus luces y sus sombras. Porque se cuenta todo. No se pretende salvarle", asegura. Además de Pastor y Sánchez, el elenco está compuesto por actores que encarnan a personas que lo trataron a lo largo de su vida, como Nacho Fresneda (Luis Miguel Dominguín), Valeria Solarino (Lucía Bosé), Alicia Borrachero (La Tata), Ana Jara (Rosa Lagarrigue), José Sospedra (Pablo Alborch), Miguel Ángel Muñoz (Julio Iglesias) y Mariela Garriga (Giannina Facio), entre otros secundarios, con mención especial de un conseguidísimo José María Íñigo (Daniel Huarte).