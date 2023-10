La cuenta atrás para la llegada de la segunda temporada de 'Sagrada familia' en Netflix está más cerca de acabar. La plataforma de entretenimiento ha desvelado este jueves que los nuevos episodios creada y dirigida por Manolo Caro ('La casa de flores', 'Alguien tiene que morir') llegará el próximo viernes 17 de noviembre.

En esta nueva temporada por ocho capítulos, Gloria y sus hijos tendrán que seguir aparentando una vida perfecta, esta vez con Natalia secuestrada en el sótano de la casa y con el pequeño Lorenzo como testigo de quienes realmente son.

El reparto de esta nueva temporada vuelve a estar encabezado por Najwa Nimri ('30 monedas', 'La casa de papel', 'Vis a Vis'), Carla Campra ('La niña de la comunión', 'Feria: La luz más oscura', 'Señoras del (h)Ampa'), Iván Pellicer ('El club de los lectores criminales', Paraíso'), Alba Flores ('Te estoy amando locamente', 'La casa de papel', 'Vis a Vis'), Álex García ('Fatum', 'Antidisturbios') Macarena Gómez ('30 monedas', 'La que se avecina'), Laura Laprida ('Express', 'Paraíso'), Ella Kweku ('Now and then', 'La monja guerrera') y Jon Olivares ('Desaparecidos', 'Patria').

Se suman a esta nueva temporada Pol Hermoso ('Alba', 'Merlí)', Javier Pereira ('Que Dios nos perdona', 'Stockholm') o Abril Zamora ('Todo lo otro', 'El desorden que dejas'), entre otros.