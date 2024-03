Jaime Cantizano ha anunciado un sorprendente e inesperado fichaje para la mesa de actualidad de 'Mañaneros'. Durante el comienzo de la entrega de este lunes, 25 de marzo, el presentador ha comunicado que Pablo Iglesias pasará a formar parte del equipo de tertulianos del magacín matinal. Su debut se ha producido hoy mismo, en torno a las 13:20 horas.

"Sumamos un nuevo mañanero a nuestra mesa política. Atentos", avanzaba Cantizano para dar paso a un vídeo en el que se desvelaba la incorporación del exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno.

En su primer día en 'Mañaneros', Iglesias coincidirá con José Manuel García-Margallo, actual eurodiputado del PP; Enma López, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; y Edmundo Bal, exdiputado de Ciudadanos.

Iglesias ficha por la televisión pública cuando están a punto de cumplirse tres años de su retirada política. Un tiempo en el que ha continuado presente en los medios de comunicación, colaborando en Cadena SER y dirigiendo Canal Red.

El debut de Iglesias en 'Mañaneros'

En su estreno en el magacín matinal de La 1, Iglesias ha hablado sobre un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña. El programa ha tratado este asunto después de que el PSOE haya desmentido a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras afirmar que ambos partidos tienen sobre la mesa una consulta de independencia.

"Yo creo que es lógico que ERC hable en todas sus reuniones de referéndum, y más en un contexto preelectoral en Catalunya donde va a haber una competición entre ERC y Junts por ver quién es más independentista", ha comenzado diciendo Iglesias: "¿El PSOE va a aceptar un referéndum de autodeterminación en Catalunya? Creo que no. No solo por las dificultades en términos de legalidad, sino porque el PSOE no está de acuerdo con eso".

"A mí sí me gustaría. Nosotros sí somos favorables al derecho a decidir y, probablemente, la única viabilidad de España sea una estructura republicana y confederal. Pero el PSOE ni es republicano ni está a favor del derecho a decidir", ha comentado el nuevo tertuliano.

El turno de palabra ha ido a parar justo después en García-Margallo, que le ha dado una peculiar bienvenida a Iglesias. "Primero, quiero dar la bienvenida a Pablo Iglesias ahora que está de fijo discontinuo en la hostelería", ha dejado caer sobre la apertura del bar del expolítico, que se ha tomado con humor las palabras de su compañero.

Por alusiones, el exlíder de Podemos ha respondido de forma tajante: "Es curioso que se haya hablado más de que haya montado un bar que de que Pablo Casado esté en un fondo de inversión de la industria armamentística. Esto revela la situación del periodismo en España".