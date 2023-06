'Sálvame' ha sido un programa histórico para la televisión en España. Ahora, tras catorce años en antena, echa el cierre el próximo 23 de junio por decisión de la nueva dirección de Mediaset. Según las últimas informaciones, La Fábrica de la Tele, productora del programa, está preparando un nuevo formato con los colaboradores habituales que se emitirá en la famosa plataforma de streaming Netflix.

Esta última semana, el programa está funcionando como siempre o mejor si cabe: los periodistas y colaboradores están dando todo de sí para dejar el nombre del formato bien alto y dar a la audiencia una despedida digna de un show que ha cambiado la forma de hacer televisión.

El pasado martes 20 de junio, uno de los enclaves más reconocibles de la ciudad de Córdoba se vio en medio del fuego cruzado por una de las polémicas que se tratan en el programa.

El Parador de Córdoba o Parador de la Arruzafa, situado en lo alto de la ciudad, Patrimonio de España, cuenta con una vista panorámica de toda la ciudad y una posición para disfrutar del atardecer sobre ella inigualable. Además, se encuentra próximo a los grandes enclave históricos como el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Puente Romano y la Mezquita.

El pasado enero de 2023, la revista Viajar eligió este alojamiento, como uno de los más bonitos de entre todos los Paradores Históricos de Andalucía, "donde prima la solera monumental, la huella majestuosa que deja la pátina del tiempo. Eso y unas vistas increíbles a las que, por supuesto, se suma toda la magia del sur".

Los Paradores de Turismo de España son una cadena pública hostelera española que gestiona los alojamientos en edificios emblemáticos de todo el país.

Una famosa, 'descubierta' con su nuevo novio en el Parador de Córdoba

Según ha revelado el reportero de 'Sálvame' José Antonio Avilés, una famosa habría visitado el Parador de Córdoba junto a su reciente pareja: se trataría ni más ni menos que de Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja, con su nuevo compañero: el joven fisioterapeuta de su tía David Rodríguez.

El equipo del programa ha revelado que "se produce un encuentro hace un mes y medio aproximadamente en Córdoba, en el Parador Nacional" cuando "Anabel viaja hasta Córdoba".

"El punto de encuentro es el parador, tiene 4 estrellas, es ideal para cualquier pareja que se esté conociendo. En estas mesas puede que la pareja haya visto el atardecer y en la piscina puede que hayan hecho manitas debajo del agua. Puede que incluso aquí se hayan hecho un partidito de tenis. Aquí los dos tortolitos puede que hayan cenado a la luz de la luna y aquí puede que hayan almorzado, pero vayamos al turrón. Aquí en esta cama puede que la pareja haya dado rienda suelta a la pasión y aquí en esta ducha lo que haya pasado es top secret. Sin embargo, parece que la pareja apenas saliera del parador", han descrito.

Avilés transmite que "Intentaron que no los viesen hasta el punto que el director del hotel habla con los trabajadores y le dice que por favor no den ninguna información que tenga que ver con que Anabel está aquí".

Después, han enseñado la habitación donde supuestamente habría estado la pareja: "Estoy en la habitación de hotel donde Anabel estuvo con David. Por lo que he visto parece ser que hay compañeros que han hablado con Anabel y les ha negado que estuvo en el hotel en Córdoba. Yo os puedo decir que cuando llegué al hotel he hablado con gente de aquí y me pueden confirmar que Anabel ha estado aquí. Es más, yo no sé la versión que Anabel da de todo esto, pero voy a contar una cosa: Anabel ha estado con su tía en Córdoba también cuando conoció a David".

Pero, en medio de la descripción, cuando el reportero ha asegurado que Anabel habría comido anteriormente con su tía Isabel en la ciudad, Belén Esteban ha saltado airada para desmentirlo. Ella, que fue quien desveló la relación entre David y Anabel Pantoja, ha asegurado tajantemente que ni se vio con su tía ni ha estado jamás en el Parador.

Aunque el reportero asegura contar con varias fuentes del propio establecimiento que confirman la visita de la famosa y su compañero a las instalaciones, tanto la protagonista de la historia como Belén Esteban lo niegan rotundamente.