Pasar horas delante de la televisión sale caro a cualquiera: el constante escrutinio de las cámaras y la rapidez de la difusión de las noticias hacen que cualquier pequeño despiste corra como la pólvora en cuestión de minutos. A Pablo Motos no es la primera vez que le sucede. Tanto de erratas como de meteduras de pata puras y duras tiene una buena colección de 'lapsus': el presentador ha confundido a Aitana con Amaya (y viceversa) además de a Pablo López con Pablo Alborán o a Cristina Pardo con Pilar Rubio.

En esta ocasión, la entrevistada ha decidido no corregir al periodista aunque eso no ha evitado que su cara sea todo un poema. Sus seguidores, atentos al programa no han tardado en publicar el corte en redes sociales y hacerlo viral.

La desafortunada no ha sido ni más ni menos que Karol G, la cantante colombiana que visitó el plató de Antena 3 para presentar su nuevo disco 'Mañana será bonito', que incluye una colaboración con Shakira, 'TQG' de la que reconoció sentirse muy orgullosa durante la conversación con Pablo Motos.

Se trataba de la primera vez que la artista visitaba 'El Hormiguero': un 'talk show' que todas las noches trae a un nuevo famoso para participar en una pequeña entrevista y varias dinámicas de entretenimiento.

La entrevista a Karol G comenzó con una pequeña introducción donde el periodista expone a los espectadores quién es la invitada. En este caso, la presentación seguro que ha sido necesaria para muy pocos ya que, la artista es una de las artistas más reconocidas en el género pop latino.

En el marco de esta explicación, es cuando Pablo Motos confunde el nombre de la cantante con el de otra persona: "Esta es la explicación de por qué las canciones de Becky G tienen más de mil millones de visualizaciones, que no tiene nada que ver con una coincidencia ni con un golpe de suerte. Tiene que ver con mucho trabajo".

Después de llamar Karol G a Becky G, Pablo Motos continúa el programa como si nada hubiera pasado sin hacerse aparentemente consciente del error. La artista, por su parte, también elige no rectificarlo, aunque el leve gesto con su rostro da a entender que se ha dado cuenta perfectamente de lo que acaba de ocurrir.