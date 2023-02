Eurovisión 2023 va cogiendo forma. Unos días después de mostrar el espectacular diseño del escenario que se levantará sobre el M&S Bank Arena de Liverpool, la BBC ha revelado este miércoles los nombres de los cuatro presentadores que se encargarán de conducir las galas que se celebrarán los próximos 9, 11 y 13 de mayo.

Las artistas británicas Hannah Waddingham y Alesha Dixon estarán al frente de las dos semifinales junto a la ucraniana Julia Sanina. A este trío de presentadoras se les sumará el reconocido Graham Norton en la gran final del sábado.

En una nota de prensa, Eurovisión detalla las trayectorias de los cuatro presentadores del certamen musical.

Hannah Waddingham, ganadora de un premio Emmy por su papel protagonista en la aclamada 'Ted Lasso' de Apple TV+, ha estado nominada en tres ocasiones a los Premios Laurence Olivier y ha protagonizado musicales de Broadway y West End como 'Spamalot', 'The wizard of Oz' o 'Into the woods'. 'Hocus Pocus 2', 'Sex education' o 'Willow' son algunos de sus últimos trabajos en televisión. También participó en la quinta temporada de 'Juego de tronos' en el papel de la septa Unella.

Julia Sanina, única representación ucraniana en el equipo de presentadores, fue finalista de 'Dancing with the stars' y jurado de 'The X Factor' en su país de origen. En 2016 fue candidata a representar a Ucrania en Eurovisión con su banda The Hardkiss, alcanzando la segunda posición en la final nacional.

Alesha Dixon alcanzó la fama con el grupo Mis-Teeq, pero más adelante continuó con su carrera en solitario hasta convertirse en uno de los rostros más reconocidos de Reino Unido. Más allá de su faceta musical, en la que destaca su hit 'The boy does nothing', ha presentado formatos de televisión como 'Comic Relief' o 'The greatest dancer' en la BBC. También ha sido jurado en 'Strictly come dancing' y 'Britain's got talent'.

Por último, Graham Norton es definido como una "leyenda de Eurovisión". Y no es para menos, ya que ha sido el comentarista del festival en la BBC desde 2009. En su programa ganador del Bafta, 'The Graham Norton Show', recibe habitualmente a estrellas de la música y la interpretación de todas partes del mundo.