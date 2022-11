Ainhoa y Jason acudieron al famoso restaurante de Cuatro para encontrar el amor. Sin embargo, durante su encuentro se respiraba de todo menos química. Al menos para Ainhoa.

Jason, un aficionado a los videojuegos y las pipas Tijuana, creía que todo iba sobre ruedas durante la velada. Cuando llegó la hora de la decisión final, una hilera de comentarios despectivos de su cita le cayeron como un jarro de agua fría. Quizás no había estado avispado y la cita no iba tan bien como él pensaba.

Ainhoa no quiere ver a Jason ni en pintura 😱😱😱 https://t.co/DDYBAx2W09 — Cuatro (@cuatro) 11 de noviembre de 2022

La decisión final

Ante la tradicional pregunta de si habría una segunda cita entre ellos, Ainhoa empezó a relatarle sin pelos en la lengua todo lo que pensaba sobre él. "Me he aburrido contigo y eres un flipado", le espetó, para opinar que "tienes una mentalidad retrasada para tu edad, no pasas de los diez años". Jason, por su parte, -y haciendo oídos sordos a los comentarios de su compañera-, declaró que sí que le apetecería volver a verla, a lo que ella respondió estupefacta: "No, no, no nos vamos a volver a ver".

#FirstDates11N En defensa de mi amigo, que lo conozco desde muchos años, ya me contó que iba a salir en First Dates ¿Y quien cojones le iba a impedir ser el y mostrarse al mundo tal como es? Lo malo de eso, es que al ver esa chica, vi a un Jason tímido y joder ES NORMAL — Hank255 (@Hank255) 11 de noviembre de 2022

El Jason que salió ayer en First Dates es amigo mío, estoy viendo clips de la cita y estoy llorando con el revuelo que ha habido hzhhshshs — Samar (@uliher02) 12 de noviembre de 2022