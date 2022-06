‘Drag Race España’ ya tiene nueva ganadora en su segunda temporada. Sharonne ha sido coronada como la mejor superestrella drag de esta última entrega del concurso emitido en Atrespalyer Premium, en el que Carmen Farala obtuvo la primera posición en la primera edición. El programa, presentado por la mítica Supremme de Luxe y que cuenta con Los Javis y Ana Locking como jurado, ya calienta motores para su gira de talento drag por todo el país, denominada 'El Gran Hotel de las Reinas'. En YOTELE hablamos con Sharonne, que nos cuenta todo sobre su paso por el talent de Atresmedia.

‘Drag Race España’ ya tiene nueva ganadora en su segunda temporada. Sharonne ha sido coronada como la mejor superestrella drag del concurso emitido en Atrespalyer Premium, en el que Carmen Farala obtuvo la primera posición en la primera edición. El programa, presentado por la mítica Supremme de Luxe y que cuenta con Los Javis y Ana Locking como jurado, ya calienta motores para su gira de talento drag por todo el país denominada El Gran Hotel de las Reinas. En YOTELE hablamos con Sharonne, que nos cuenta todo sobre su paso por el talent de Atresmedia.

¿Qué significa para ti haber ganado un concurso como este? ¿Te lo esperabas?

Hay mucha gente que me dice que lo veía claro. Estaba claro para el resto menos para mí. Ahí se viven las cosas de manera distinta y en mi recuerdo está la grabación del programa en la que no tienes feedback exterior y podía pasar cualquier cosa. Hay mucho talento y muy distinto. Compartir una final con artistas tan potentes como con las que he estado no me lo esperaba. Estaba todo muy reñido.

Durante las dos temporadas de ‘Drag Race España’ has sido la única reina que no ha recibido ni una sola crítica negativ. ¿Cómo llevas el ser una drag tan perfecta?

No soy perfecta, la gente que me dice que soy perfecta, no es así… Los que me conocen desde hace años saben que hay un bagaje personal de muchas experiencias. He hecho de todo en este trabajo porque me gustaba y porque tenía que sobrevivir. Afortunadamente no he necesitado dedicarme a otras cosas para poder vivir de lo que me gusta. Sí que es verdad que hay épocas que me salían más trabajos cantando, otras actuando y otras bailando. Siempre ha estado relacionado con esto. Mi bagaje me lleva a hacer las cosas de una manera cómoda y relajada. Yo he entrado aquí a jugar, a hacer nuevas amigas y conocer gente.

Todas son rivales, pero siempre hay alguien con quien da la impresión de que vas a tener que luchar fuerte para luchar por la final. ¿Quién ha sido esa persona que consideras como principal rival?

Drag Sethlas, que es la excelencia para mí, es lo más alejado a Sharonne y veo complicadísimo su drag, es ingeniería travesti. Yo no considero que sea una batalla de espadas. Lo único con lo que puedes luchar es con tu conocimiento y tu buena manera de hacer. A partir de ahí están las opiniones de personas externas y es válido lo que pueda hacer cualquiera de mis compañeras. Mi predisposición desde el principio era pasármelo bien, vivir una experiencia realmente única y mostrar lo que me dejen mostrar de lo que yo sé hacer. Las rivales fuertes estábamos en la final y cada una éramos un tipo de drag distinto.

Al contrario que otras concursantes, tú ya tenías un largo recorrido previo en este mundo, ¿qué te ha aportado el concurso a tu forma de hacer drag y a ti como persona?

Como persona me ha aportado movimiento y cambio. En esta profesión ha llegado un punto en que te vas acomodando a lo que te da trabajo, no a lo fácil. Llevo mucho tiempo trabajando en locales y haciendo lo que te da de comer y un resultado más inmediato. Hacía mucho tiempo que no hacía cosas que he hecho en el concurso y eso ha sido genial. Estoy muy contento de haber tenido el valor de lanzarme a esta aventura.

De Supremme de Luxe y, en la anterior temporada, de Pupi Poisson, se mofaban de la edad que tenían. A ti también te han caído algunos comentarios por parte de tus compañeras. ¿Te hacen daño esos comentarios, aunque sean a risa? ¿Crees que el humor tiene límites? ¿Y el drag edad?

El drag no tiene edad y el humor no tiene límites. Actualmente al humor sí que se le está poniendo límites. En el pasado, había muchos humoristas que no tenían límites y existía el sentido del humor. Actualmente, muchas veces tienes que tener el sentido del humor en casa, eso es una pena porque nos pone una valla alrededor para que nadie se sienta ofendido. Nosotros tenemos una cultura últimamente en la que hay que tener cuidado con lo que se dice porque cualquiera se puede sentir ofendido. Hay que tener un poco más de sentido del humor y a mí no me ofende que me digan que soy la más vieja, es la verdad.

¿Habéis comenzado ya los ensayos de ‘El Gran Hotel de las Reinas’? ¿Tienes ganas del estreno?

Se estrena ‘El Gran Hotel de las Reinas’ y mis compañeras ya han empezado a ensayar, menos Estrella Xtravaganza y yo, que no hemos podido porque justo esta semana hemos tenido el final de rodaje. El 22 de junio empezamos el show. Voy a estar feliz de estar cantando y bailando en directo.

¿Qué vamos a ver de Sharonne a partir de ahora? ¿Tienes algún proyecto?

El proyecto más inmediato es el estreno de ‘Reinas al Rescate’, un proyecto que a Estrella Xtravaganza y a mí nos ha caído del cielo a raíz de la química que hemos tenido durante el concurso, y que el público habrá recibido también. Es una aventura muy bonita, distinta a ‘Drag Race’, pero que de alguna manera reivindica lo mismo. Tengo muchas ganas de ver cómo ha quedado. Hace muchos años que soy la presentadora oficial del Pride de Barcelona. Me habría hecho ilusión estar, pero no voy a poder ir porque estamos con ‘El Gran Hotel de las Reinas’. Soy muy reivindicativa y me hace muy feliz cada año trabajar con todo el equipo de Pride Barcelona. Estoy abierta a todo lo que pueda surgir y que sea trabajar para los derechos del colectivo. Feliz de vivir todo lo que se me ponga en el camino.