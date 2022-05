El Festival de Eurovisión 2022 se cerró de la peor de la manera para Laura Pausini. La cantante ha subido este miércoles una publicación en las redes sociales en la que ha desvelado que dio positivo en covid-19 tras presentar la gran final del certamen musical: "Bueno, sí. Había algo mal en mí. Desde el sábado me he estado sintiendo mal".

"Pensé que la fátiga fue la causa de esto, pero desafortunadamente no fue así. Acabó de enterarme que he dado positivo y por esta razón estoy aislada y no puedo salir", afirma Laura Pausini en este tuit, que ha traducido en cuatro idiomas.

En esta publicación, la artista italiana también desvela que no estará en el concierto 'Amor a la música', que tendrá lugar este próximo sábado en la ciudad de Miami: "Había preparado un show muy especial y tenía muchas ganas de reencontrarme cara a cara con mis bellísimos fans de Florida".

"Ahora tengo que darme tiempo para sentirme mejor, estar bien y buscar nuevas oportunidades para reunirnos nuevamente. ¡Los amo!", concluyó la cantante italiana el mensaje que colgó en sus redes sociales.

Cabe recordar que, para sorpresa de muchos espectadores, la artista italiana se ausentó el pasado sábado durante unos minutos de las votaciones de la gran final de Eurovisión 2022, perdiéndose de esta forma uno de los momentos más emocionantes de la noche. Unas horas después, decidió explicar ante sus seguidores el motivo por el que "desapareció" del escenario.

Pausini compartió una publicación en su cuenta de Instagram para evitar cualquier tipo de rumor sobre lo sucedido: "Quiero calmaros y deciros que estoy bien. Durante esta final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar por unos 20 minutos por consejo de los médicos que me ayudaron y a los que agradezco mucho".

"Los últimos seis meses han estado llenos de trabajo y he cedido al estrés... Pero estoy feliz de haber cerrado la noche junto a mis queridos compañeros de viaje, Alessandro Cattelan y Mika, y haber podido anunciar con ellos a los ganadores de Eurovisión, la maravillosa Ucrania", añadía en su mensaje.