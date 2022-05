'La noche D' llegó para quedarse en La 1 de TVE en la noche de los martes. El espacio conducido por Eva Soriano contará esta noche con Chanel y su equipo de bailarines como invitados especiales tras su tercer puesto en el Festival de Eurovisión. En YOTELE hablamos con Florentino Fernández y Leo Harlem, dos de los colaboradores habituales del 'late night' semanal.

¿Creéis que la audiencia encontrará muchos puntos en común con anteriores temporadas del programa?

Florentino Fernández: Creo que va a haber un denominador común que es el humor y el entretenimiento, sobre todo, para todos los públicos. La parte novedosa es que nos incorporamos nosotros.

Leo Harlem: Nosotros aportamos nuestro punto de vista personal. Dentro de que haya un equipo de guionistas, tenemos libertad para elegir cómo contar un chiste y aportar nuestra visión personal del humor y nuestra forma de contarlo. Cada uno tiene un tipo de humor distinto. Chenoa tiene su parte musical, pero también es muy entretenida y divertida. El principal objetivo es que sea un colectivo, divertido para todo el mundo porque es un formato de TVE, en el que el público es mucho más amplio que en otra cadena.

Entonces, ¿os dejan libertad para crear vuestros chistes u os han acotado un poco por dónde tenéis que seguir la línea?

F.F: No especialmente. Hay que ser conscientes de dónde estamos, que es TVE y a partir de ahí reírnos de lo que nos reiríamos siempre. Lo pasamos todos muy bien juntos y eso lo intentamos extrapolar con los contenidos que nos da el programa y podemos hacer algo con lo que la gente se divierta.

L.H: Somos nosotros mismos, que ya somos demasiado tontos.

¿Habéis podido hablar con Dani Rovira de las anteriores temporadas de ‘La noche D’?

F.F: Yo sí. Lo que intentas, sobre todo en comedia, es que el trabajo se condense mucho para no perder energía y transmitir emociones. Cuanto menos se pueda ensayar, mucho mejor, pero en este programa es complicado porque somos mucho equipo y se depende de lo que haya que hacer. Con Dani Rovira hablé de lo chulo que es el programa, que es bonito de hacer, y a la vez muy duro.

L.H: Yo también he hablado con él cuando vine de invitado. Lo que sucede es que hay mucho trabajo detrás. Luego el programa, aunque se desarrolle en dos horas, se pasan juntos y la sensación es de trabajo en equipo.

Habéis hablado mucho de este humor blanco, para toda la familia, ¿es igual de fácil de hacer para vosotros un humor universal para TVE que uno sin límites?

L.H: A mi no me cuesta hacer este tipo de humor porque es el que hago habitualmente, quizás por ello me propusieron el espacio. Me adapto y también, en algún momento dado saco mi lado más canalla para otros momentos. De lo que se trata es que las familias lo pasen bien.

F.F: Es como cuando comes con la familia y luego quedas con tus amigos para salir de fiesta. Es una situación distinta en cuanto al humor que tienes con unos y otros. Aquí pasa lo mismo, la hora y la edad son claves, pero el denominador común es el humor y eso mola.

Flo, ¿de dónde sacas tantos retos para poder hacer uno cada semana en tu sección?

F.F: Es el equipo creativo el que busca todo tipo de retos. Yo me siento con ellos para ver cómo lo podemos diseñar para buscar también esa parte de espectáculo. Yo soy muy competitivo, y no creo que los invitados me ganen porque están muy centrados en su profesión. Vamos a hacer retos que les pueden parecer complicados, pero que en el fondo son fáciles.

¿Os sorprendió cuándo supisteis que la presentadora del formato iba a ser Eva Soriano, dado que en el mundo del humor no es habitual que haya presentadoras mujeres?

F.F: Yo creo que se va acabando ya lo de “no es habitual”. Cada vez es más habitual y eso es genial porque cada vez más estamos evolucionando a mejor. El choque de generaciones está ahí y lo bonito es que lo lleva a su favor.

L.H: Es un contrapunto especial por el hecho de ser una mujer y, a parte, muy joven. Es una apuesta muy fuerte de TVE porque ella está en un momento de su carrera explosivo en el que tiene otros proyectos. Realmente a mi me encanta que venga una chica, y en lo que podamos ayudarla lo haremos. Yo he trabajado con ella y lo hace muy bien.

¿Qué otros proyectos tenéis actualmente?

L.H: A mi me gustaría jubilarme, pero me lo están poniendo difícil. Yo trabajo en radio, en el teatro cuando me toca y un rodaje que tengo en diciembre.

F.F: Yo tengo el teatro y otra cosilla que no puedo desvelar todavía. También el estreno inminente de ‘Gru 4’, en el mes de julio, que pongo la voz de Gru.

¿En qué momento de vuestra vida dejáis de lado el humor? ¿En casa sois tan graciosos como en la televisión?

F.F: Me preguntan muchas veces que sería si no fuera cómico. La cosa es que lo soy y no hay otra cosa. Aunque hubiera sido conductor de autobuses, sería humorista. Sabemos separar lo serio de lo gracioso, pero hay otra parte que no sabe hacerlo

L.H: En estos trabajos se implica mucha gente y esto supone que hay que ser formal. A la hora de la verdad siempre estamos con humor, tanto con técnicos como con el resto. Yo entiendo la vida con humor siempre.