El próximo sábado 14 de mayo gran parte de los españoles estará pendiente de la final de Eurovisión 2022, en la que Chanel Terrero, al más puro estilo Jennifer Lopez con su ‘SloMo’, tratará de hacer vibrar al público asistente en el Pala Alpitour, en Turín y a millones de personas que seguirán el festival a través de sus televisores.

Tanto la final como las semifinales, que tendrán lugar el martes 10 de mayo y el jueves 12 de mayo, comenzarán a las 21:00 horas y podrían extenderse hasta la 1 de la madrugada. Como es habitual, España pasará directamente a la gran final del sábado por ser uno de los países, junto a Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que más aporta a la Unión Europea de Radiofusión.

La actriz, bailarina y cantante nacida en Cuba parte como una de las grandes candidatas a conquistar el micrófono de cristal. Enfrente tendrá 39 representantes europeos y al artista por Australia, que sustituirá a Rusia. A pesar de que Chanel cuenta con posibilidades reales de luchar con los mejores, lo cierto es que esta 66ª edición no será como otra cualquiera, debido a la guerra en Ucrania Y es que, se prevé que en la gala se realicen diversos guiños y se lancen mensajes que promuevan la paz, ausente en estos momentos en el Este de Europa. Precisamente este ambiente convulso puede influir en el resultado y, de hecho, Ucrania se ha unido a los países favoritos para salir vencedor junto a Italia, Reino Unido, Suecia y España.

Protagonista en musicales y series importantes en nuestro país, Chanel tratará este año de llevar a lo más alto a España en Eurovisión, algo que no ocurre desde 1969, cuando Salomé tuvo que compartir el triunfo con Francia, Reino Unido y Países Bajos. La única vez que España se ha proclamado vencedor único del conocido certamen fue un año antes cuando Massiel hizo historia con su icónico vestido.

Si nos ceñimos a la historia, el reto al que se enfrentará Chanel será complicado, pues nuestro país cuenta con más de una decepción en su palmarés. De las 60 ocasiones en las que España ha participado en Eurovisión, en 28 ha terminado entres los diez primeros y en 4, ha sido farolillo rojo.

Víctor Balaguer, 1962

La primera vez que España calló con estrépito en el festival eurovisivo fue el segundo año en el que participó en el certamen (1962). Fue Víctor Balaguer quien pasó a la historia negra con ‘Llámame’ al convertirse en el primer español en quedar en última posición. No logró ni un solo punto.

Remedios Amaya, 1983

La cantante sevillana Remedios Amaya fue la cara visible de otro batacazo de nuestro país, que en aquel 1983 terminó en el puesto 20 de 20 participantes con su tema ‘Quien maneja mi barca’. Amaya, descalaza sobre la tarima, mostró un estilo muy español que no terminó de convencer a los europeos. El resultado fue rotundo: 0 puntos.

Lydia, 1999

TVE eligió en 1999 a la jovencísima Lydia para representar al canal público en Eurovisión. La cantante madrileña recibió un solo punto de Croacia por la canción ‘No quiero escuchar’ y finalizó en la última posición. Las críticas fueron sonadas, sobre todo, al vestuario de Lydia, un traje multicolor de Agatha Ruiz de la Prada, que ganó el Premio Babara Dex al peor vestido de la edición.

Manel Navarro, 2017

El último descalabro lo protagonizó Manel Navarro con una actuación que aún hoy es recordada por su sonado ‘gallo’. El cantante catalán, que representó a España en Kiev con el tema ‘Do it for your lover’, terminó en la última posición con solo los cinco puntos de Portugal. Navarro fue seleccionado para ir a Eurovisión al ganar el programa 'Objetivo: Eurovisión'.

El cantante de Sabadell quedó empatado a puntos con Mireia y fue el jurado quien se decantó finalmente por él. Una decisión que no estuvo exenta de polémica.